Video: el momento en el que un automóvil chocó contra la sede del gobierno británico en Downing Street

El momento en el que un automóvil chocó contra la sede del gobierno británico en Downing Street

Las calles de la bulliciosa capital londinense se vieron sorprendidas por un inusual episodio este jueves por la tarde.

Cerca de las 16:20 hora local, un auto identificado como un Kia color plateado, arremetió contra las rejas de la sede del gobierno británico en Downing Street.

Imágenes difundidas por las cámaras de seguridad de la ciudad muestran cómo el vehículo se incorporó desde un lateral a la calle frente al edificio y cruzó las vías en ambos sentidos para posicionarse de frente a la entrada.

Sin embargo, a diferencia de otros episodios en los que los conductores toman gran velocidad para traspasar este control de seguridad, en esta oportunidad el automóvil se acercó a una velocidad baja. Inclusive, se lo ve frenando la marcha antes de llegar a las puertas de Downing Street.

Gracias a ello, no se registraron heridos o víctimas.

No se registraron víctimas (REUTERS)

“Muchos vehículos policiales acudieron rápidamente y evacuaron la zona”, comentó a la agencia de noticias AP una testigo que momentos antes había oído un fuerte “bang”.

De inmediato, los guardias que custodian la residencia y oficina del primer ministro -actualmente Rishi Sunak- y su familia procedieron a reducir y detener al sospechoso.

Hasta el momento, se sabe que se trata de un hombre blanco, de mediana edad, que vestía una camiseta clara.

La policía inspeccionó el vehículo e interrogó al conductor (REUTERS)

La Policía Metropolitana lo apuntó con una pistola taser y lo mantuvo “boca abajo” en la calle durante unos minutos hasta que, momentos más tarde, fue trasladado a una sede para proceder con el interrogatorio y la respectiva investigación, continuó relatando la mujer.

A la par, otro grupo de efectivos evacuó a todos los civiles en la zona que, de todas formas, intentaron quedarse en las inmediaciones para saber qué estaba ocurriendo.

Aún no se ha logrado determinar si se trató de un accidente o de un episodio intencional aunque sobre el sujeto ya pesan los cargos de daños criminales y conducción peligrosa. Sí se ha descartado, no obstante, que se trate de un episodio con vínculos al terrorismo, por lo que esta brigada no ha sido convocada.

Otro video muestra al vehículo con el baúl abierto ya que las fuerzas de seguridad procedieron a inspeccionarlo para evacuar la posibilidad de que hubiera algún material peligroso en su interior. Los testigos sumaron que “había perros rastreadores y un escuadrón antibombas”.

La policía cercó la zona mientras inspeccionaba el vehículo y descartaba que tuviese algún objeto peligroso

Al momento del choque, el Primer Ministro estaba en Downing Street junto con el Canciller aunque no se vieron afectados por el incidente. Inclusive, momentos después se vio a una caravana de autos y coches de policía saliendo de la sede, tal como preveía la agenda del funcionario, para una visita ya programada.

Momentos más tarde, Rishi Sunak abandonó Downing Street, tal como lo preveía su agenda (Twitter: @georgegrylls)

Por otro lado, inicialmente la Policía montó un cerco en tanto restablecían el orden y descartaban la posibilidad de un episodio mayor pero, más tarde, se restableció el tránsito en esta transitada zona.

Seguir leyendo: