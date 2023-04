Yoav Gallant, ministro de Defensa de Israel: “No permitiremos que Hezbollah e Irán nos hagan daño”

Ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant

“Todos nuestros frentes están tensos. Los iraníes están extendiendo su alcance a Judea y Samaria y a Gaza, e intentan atrincherarse en Siria y Líbano. No permitiremos que los iraníes y Hezbollah nos perjudiquen. No lo hemos permitido en el pasado, no lo permitiremos ahora, ni en ningún momento en el futuro. Cuando sea necesario, los expulsaremos de Siria a donde pertenecen, que es Irán”, afirmó el Ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, durante su visita a la Brigada Etzion en Judea y Samaria

Gallant visitó a la Brigada Etzion junto con el Comandante de la División Judea y Samaria, el Jefe de Estado Mayor del Mando Central y los Comandantes de la Brigada Etzion y del Batallón “Shaked”.

Gallant, durante su visita a la Brigada Etzion en Judea y Samaria

El Ministro fue informado de la investigación inicial llevada a cabo tras el atentado por embestida que tuvo lugar durante la noche en Judea y Samaria, y recibió una visión general de las actividades operativas de las Fuerzas de Defensa de Israel durante el mes de las fiestas musulmanas y judías.

Tras las sesiones informativas, el Ministro Gallant visitó el cuartel general de la brigada y propuso un brindis junto con los soldados del Batallón “Shaked” de la Brigada Givati, ante las próximas fiestas.

Dirigiéndose directamente a los soldados, dijo: “Cada batallón y cada brigada que opera en todo el país tiene un papel importante. Ustedes garantizan que nuestras familias puedan sentarse juntas alrededor de la mesa del Seder. Les deseo a ustedes y a sus familias unas felices fiestas y mucho éxito: cuídense”.

La visita de Gallant llega horas después d eun atentado terrorista en la zona

Ataque en Cisjordania

La visita del ministro llega luego de que un terrorista palestino fuera abatido anoche, en una escalada que amenaza con poner fin a una relativa calma durante el mes sagrado musulmán del Ramadán hasta ahora.

En el ataque, tres israelíes resultaron heridos -al menos uno de ellos grave- y el atacante palestino resultó muerto, informaron el Ejército, servicios médicos y medios locales. ”Tres peatones fueron atropellados”, en “un ataque terrorista”, en un cruce en las cercanías de la aldea palestina de Beit Umar y el área del bloque de colonias israelí de Gush Etzion, confirmó el servicio de urgencias Maguen David Adom (MDA).

Según añadió, los tres heridos fueron evacuados de emergencia al hospital y uno de ellos está grave, otro en estado moderado y un tercero solo fue herido levemente.

De acuerdo con el diario Haaretz, el atacante era un palestino que fue abatido en el lugar del incidente.

El incidente de esta tarde se produce en plena celebración del mes sagrado musulmán de Ramadán, en un contexto de escalada de violencia en el marco del conflicto palestino-israelí desde inicios de 2023, el comienzo de año más mortífero en la región desde el 2000.

Seguir leyendo: