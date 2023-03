Un veterano de la guerra de Vietnam devolvió 56 años después el diario de un soldado hallado en el campo de batalla

El diario y el soldado que lo halló (fotos: Peter Mathews)

Tras más de medio siglo, un veterano estadounidense que luchó en Vietnam volvió al país asiático para devolver a la familia el diario de Cao Van Tuat, un soldado vietnamita que escribía poemas, canciones y trazaba dibujos durante la guerra de resistencia contra EEUU, luego de una larga búsqueda para hallar a parientes del autor de esas emotivas páginas.

Peter Mathews, quien encontró el diario en 1967 después de una feroz batalla de cuatro días, recordó haber quedado impresionado por los dibujos y poemas del diario que mostraban el optimismo de Tuat durante los combates.

Aunque no sabía el significado de las palabras del diario, la calidad artística lo conmovió y creyó que era un diario personal, no un documento militar, por lo que no se sintió obligado a entregarlo a sus superiores. Conservó el diario durante más de 50 años y, después de jubilarse, decidió buscar a los familiares sobrevivientes del autor para devolverles el documento.

Mathews, originario de los Países Bajos, llegó a Estados Unidos en 1963, donde vivía en Teaneck (Nueva Jersey) y realizaba trabajos ocasionales mientras esperaba su permiso de residencia. Fue reclutado por el ejército estadounidense a los pocos meses de obtener la documentación, en 1966.

Mathews sirvió en Vietnam durante casi un año, desde el 17 de diciembre de 1966 hasta el 13 de diciembre de 1967, como ametrallador y líder de escuadrón en la 1ra Caballería.

Peter Mathews en Vietnam

La batalla de Dak To en noviembre de 1967 fue una lucha brutal de un mes en el terreno salvaje de las Tierras Altas Centrales. La unidad de Mathews había llegado para ayudar a los soldados que estaban exhaustos por semanas de combate. Los soldados de Vietnam del Norte a menudo dejaban sus mochilas en un área de preparación en lugar de cargar las pesadas mochilas cuesta arriba mientras luchaban contra los soldados estadounidenses.

Encontró el diario de Tuat en la mochila de un soldado vietnamita en un área de preparación. Se lo metió en el bolsillo y lo conservó durante más de cinco décadas, guardándolo en una caja en su ático de Bergenfield.

Mathews había tratado de dejar atrás sus experiencias de guerra cuando regresó a su hogar en Nueva Jersey. Se casó, formó una familia y construyó un pequeño negocio de construcción. Sin embargo, el pequeño diario de 93 páginas se mantenía guardado.

Décadas después, Mathews volvió a sentir interés por el diario. Cuando comenzó a pedir ayuda para traducir sus páginas, averiguó que estaba el nombre de un soldado. A partir de allí, sintió que devolver el diario a la familia de Tuat era su misión y responsabilidad, por lo que volcó el contenido en redes sociales y un blog titulado “Mi año en Vietnam”.

Páginas del diario en su web myyearinvietnam.com

La búsqueda de Mathews del autor del diario lo llevó a comunicarse con Grant Coates, presidente del Comité de Asuntos de Prisioneros de Guerra/Desaparecidos en Combate de los Veteranos de Vietnam de Estados Unidos. Coates ha estado trabajando con sus contrapartes en Vietnam durante 29 años a través de un programa llamado Iniciativa de Veteranos para recuperar los cuerpos de los soldados desaparecidos.

Utilizando artículos personales que los veteranos se habían llevado a casa y mapas de batallas dibujados a mano, la iniciativa ha proporcionado información sobre las posibles ubicaciones de aproximadamente 14.000 cuerpos de soldados vietnamitas. Este programa ha ayudado a encontrar al autor del diario, ya que fue encontrado durante una de las batallas más largas y sangrientas de la guerra de Vietnam.

A la familia de Cao, en la provincia de Ha Tinh, se le había informado que no dejó pertenencias. Por ello quedaron sorprendidos cuando los contactaron por un pariente muerto hace tantas décadas.

Tuat nació en una familia pobre de tradición revolucionaria en el pueblo de Cao Thang, comuna de Ky Xuan, provincia de Ha Tinh, y se alistó en el ejército en 1963. Luchó en el frente sur hasta 1972, cuando su familia fue informada de que había muerto en combate. Cuando la familia de Tuat se enteró de la existencia del diario, se emocionó mucho, ya que se trataba de un objeto sagrado dejado por su tío, y planean conservarlo cuidadosamente y educar a sus hijos y nietos sobre los ideales y sacrificios de su vida.

El sobrino de Tuat, Ha Huy My, expresó su gratitud por la devolución del diario y prometió guardarlo cuidadosamente para educar a las generaciones futuras.

“A mi tío, me dijeron, le encantaba llevarme a la playa a jugar por las tardes. Le gustaba llevarme en su espalda, deambulando por el pueblo”. El sobrino, que creció admirando las historias de su tío, también fue a la guerra, en 1981 en Camboya, luchando contra el régimen de Pol Pot. “En ese momento pensé en mi tío, en cómo entregó su vida por la paz de este país”, dijo. “Quería seguir sus pasos”, contó al periódico USA Today, que documentó el proceso de devolución.

Mathews dijo que el diario había tenido una profunda influencia en él, que representaba la amistad, y que devolverlo era su misión y su responsabilidad. Para él era un honor asistir a la ceremonia y devolver el diario a la familia de Tuat. Mathews y su esposa visitaron a los familiares de Tuat y ofrecieron incienso al mártir vietnamita antes de la ceremonia.

Durante la ceremonia, Mathews habló de su honor y felicidad de ser parte de este momento tan especial. La guerra de Vietnam fue hace mucho tiempo, pero el regreso del diario trajo recuerdos de esa época, haciéndolo reflexionar sobre sus acciones.

“El poder del libro es que incluso las personas que son escépticas y lo llaman ‘el libro del enemigo’, cada vez que ven los dibujos y los escritos, la palabra ‘enemigo’ desaparece”, explicó a USA Today.

Seguir leyendo: