Rusia incorporó un nuevo drone kamikaze al arsenal que utiliza en Ucrania

El ejército comenzará a utilizar los "boomerang" contra Ucrania

El Ministerio de Defensa de Rusia anunció este miércoles que ha incorporado al arsenal que utiliza en Ucrania un nuevo drone kakmikaze, “Boomerang”, capaz de perseguir a objetivos que se desplazan a una velocidad de hasta 170 kilómetros por hora.

El drone, un aparato pequeño, capaz de portar una carga explosiva, es dirigido por un operador con ayuda de gafas de realidad virtual, con la ayuda de un asistente, que sigue su ruta en un mapa, señaló Defensa en su canal de Telegram, en el que publicó un video con imágenes del lanzamiento de un “Bumerán”.

El aparato, de apenas un palmo, es un FVP o de pilotaje de inmersión, lo que facilita la labor del operador.

El operador guía el drone con un casco de realidad virtual

Se trata de dispositivos mucho más chicos que los modelos iraníes, que han causado grandes daños en las defensas ucranianas, con un alcance mucho mayor. Rusia lleva desde octubre lanzando ataques con misiles y drones contra infraestructuras críticas de Ucrania, lo que ha llevado a Kiev a reforzar sus sistemas de defensa antiaérea con ayuda occidental.

En cambio, estos modelos son de corto alcance, más propicios para el frente de batalla.

“El Boomerang es un sencillo drone deportivo con cuatro rotores, cuatro pequeños motores y una enorme batería de almacenamiento. Como característica principal, el drone kamikaze lleva un contenedor especial lleno de elementos impactantes y relleno de explosivos y un detonador”, explicó el Ministerio.

Los drones cargan explosivos

“Durante la operación militar especial, las unidades de vehículos aéreos no tripulados de la Fuerza Aerotransportada emplean activamente cuadricópteros FPV Boomerang de pequeño tamaño para asaltar posiciones del ejército ucraniano”, dijo el ministerio en un comentario al video.

El avión no tripulado puede acelerar hasta 170 km/h y es muy maniobrable. Se puede emplear para atacar objetivos en movimiento y personal en refugios especiales.

Además, añade la nota de Defensa, el “Boomerang” no cuenta con un módulo de comunicación satelital, por lo que los medios electrónicos antidrones no son efectivos contra él. “En comparación con los cuadricópteros estándar, el Boomerang carece de módulo de comunicaciones por satélite. Los cañones antidrones no pueden hacer nada contra los Boomerang. Un operador dirige el drone a una altitud mínima, justo por encima de las copas de los árboles”, añadió el Ministerio.

Seguir leyendo: