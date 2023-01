Ucrania le exigió al Australian Open vetar al padre de Novak Djokovic tras posar con banderas y aficionados prorrusos.

El embajador de Ucrania en Australia urgió el viernes a los organizadores del Abierto de Australia a vetar al padre de Novak Djokovic del torneo, luego de que fuera grabado posando con aficionados con banderas prorrusas.

“Se le debe retirar la acreditación. Corresponde a Novak y su equipo abordar esto y resolverlo”, declaró a la AFP el embajador Vasyl Myroshnychenko.

El diplomático también pidió a Djokovic, quien se prepara para enfrentar al estadounidense Tommy Paul en las semifinales del torneo, disculparse personalmente y aclarar su posición sobre la invasión rusa.

“Es importante que Novak aborde esta situación”, afirmó. “Él debe disculparse por lo ocurrido y condenar la invasión rusa a Ucrania”.

El padre de Novak Djokovic anunció este viernes en un comunicado que no asistirá a la semifinal de su hijo en el Abierto de Australia tras la polémica ocasionada por sus imágenes con aficionados que lucían simbología prorrusa.

“Estoy aquí solo para apoyar a mi hijo. No tenía intención de causar esos titulares o tanta perturbación (...) Para no perturbar a mi hijo o al otro jugador en la semifinal de esta noche, he decidido verlo desde casa”, indicó Srdjan Djokovic en un comunicado.

Un video subido a una cuenta australiana prorrusa de YouTube mostró el jueves al padre de Djokovic, Srdjan, posando con un hombre que llevaba una bandera rusa con el rostro de Vladimir Putin y una camiseta con la letra Z, un símbolo de apoyo a la invasión de Ucrania.

El video llevaba la leyenda: “Padre de Novak Djokovic hace valiente pronunciamiento político”.

Periodistas serbios confirmaron que se trata del padre de Djokovic.

Otro hombre fue fotografiado por AFP dentro del estadio durante el partido entre Djokovic y el ruso Andrey Rublev con una camiseta con la letra Z.

Esos hechos molestaron a la tenista ucraniana Marta Kostyuk, quien este viernes disputó un partido de dobles en el Abierto de Australia.

“Duele mucho porque había unas reglas específicas, está impreso afuera que no está permitido traer estas banderas”, declaró Kostyuk en rueda de prensa tras su derrota en la semifinal de dobles femenino.

A principios del Grand Slam, Tennis Australia, que organiza el torneo, prohibió la entrada de banderas y símbolos de Rusia y Bielorrusia al Melbourne Park, después de la aparición de banderas rusas durante un partido de una jugadora ucraniana.

La embajada de Rusia en Australia calificó esta prohibición de un “nuevo ejemplo de politización inaceptable del deporte”.

Para Myroshnychenko, que había reclamado a Tennis Australia la prohibición de estos símbolos, la nueva controversia puede eclipsar las actuaciones de Djokovic durante el torneo, al que vuelve tras haber sido deportado hace un año del país por no estar vacunado contra el covid.

“Durante el último Open, no hablamos más que de Djokovic”, declaró el diplomático ucraniano. “Ahora no hablamos más que de banderas rusas y de Djokovic también”.

“Absolutamente repugnante (...) Esta gente no tiene nada que hacer en los torneos de tenis, incluido el padre de Djokovic, si elogian abiertamente un régimen genocida”, tuiteó el ex tenista ucraniano Alex Dolgopolov, actualmente combatiendo en su país.

Tennis Australia dijo el jueves que seguiría trabajando con la seguridad para hacer cumplir las reglas de ingreso y señaló que había recordado a los jugadores y sus equipos estas normas, sin citar directamente el incidente con el padre de Djokovic.

“Los jugadores y sus equipos han sido informados y se les ha recordado la política del evento en relación a banderas y símbolos y evitar cualquier situación que tenga posibilidad de perturbar”, indicó.

A raíz de la invasión de Ucrania iniciada en febrero de 2022, los jugadores rusos y bielorrusos participan habitualmente en las competiciones tenísticas bajo bandera neutral.

Este es el caso en el Abierto de Australia, donde un jugador ruso (Karen Khachanov) y dos bielorrusas (Victoria Azarenka y Aryna Sabalenka) accedieron a las semifinales del cuadro individual.

(Con información de AFP)

