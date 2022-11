Un coronel israelí explicó cómo el Ejército instruye a la población civil para actuar ante ataques terroristas

El Ejército de Israel capacita anualmente a la población civil sobre cómo actuar ante un ataque terrorista (REUTERS/Ammar Awad)

“Vivimos en Medio Oriente y no hay tiempo para relajarse”.

Hai Rekah es oficial comandante del distrito Dan en el mando civil de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). En diálogo con Infobae se refirió a la constante amenaza terrorista bajo la que vive el país, y explicó cómo el grupo de trabajo que él encabeza instruye a la población civil sobre cómo actuar ante diferentes escenarios.

La ley le atribuye al Mando del Frente Doméstico “la autoridad y responsabilidad sobre los civiles de Israel”. El coronel comentó que, por ejemplo, cuando los terroristas de Hamas lanzan cohetes desde Gaza, las autoridades deben declarar el “tiempo de emergencia en un área específica”. Esa zona queda bajo responsabilidad y autoridad de todas las fuerzas que trabajan bajo la unidad del Ejército.

El “segundo punto” sobre el que trabaja el comando israelí refiere al “tiempo de ataque”. Tras sufrir un ataque, el primer ministro debe declarar qué zona está bajo “tiempo de ataque”, e inmediatamente la autoridad pasa al Mando del Frente. “Obtenemos la autoridad y nos dan autorización para guiar a la población sobre cómo reaccionar y cómo comportarse en una emergencia”.

Hai Rekah, es oficial comandante del distrito Dan en el mando civil de las Fuerzas de Defensa de Israel

Según la ley, la unidad tiene cinco temas sobre los que debe preparar para la zona. “En primer lugar, es preparar a la autoridad local; en segundo lugar, la protección física”. En ese sentido, señaló que su grupo también es responsable “de la regulación de los refugios”. Una vez al año inspeccionan los refugios utilizados para mantener a salvo a la población.

El otro punto sobre el que trabaja la unidad encabezada por Rekah corresponde a las tareas de búsqueda y rescate para “salvar vidas”. El cuarto, en tanto, es el sistema de alerta.

La mayor parte de la población israelí vive en el distrito Dan. De los nueve millones de israelíes en todo el país, más de tres viven allí. “Este es el centro del centro de Israel, y no hablo sólo de la gente que vive en esta zona, hay mucha gente que viene del norte”.

“Lo que hacemos es un ejercicio o entrenamiento para las autoridades locales una vez al año; hacemos algo que llamamos ‘360′. Vamos a la población y la orientamos sobre cómo debe comportarse en caso de emergencia. Guiamos a los estudiantes desde el primer grado hasta el sexto grado en lo que tienen que hacer ante una emergencia. También guiamos a los estudiantes de décimo grado, en lo que tienen que hacer para salvar vidas; para apoyarnos y ayudarnos a salvar vidas”, explicó Rekah.

De las 38 autoridades locales y ciudades que tiene a cargo la unidad, a fin de año se asignan calificaciones sobre las que están más preparadas y las menos preparadas: “Es una especie de competición”.

Asimismo, el Mando del Frente Doméstico tiene la responsabilidad de atribuir a la población el sistema de alerta temprana. El coronel israelí sostuvo que, a la hora de dar aviso a la población, no sólo se hace a través de las sirenas. “La sirena es sólo para la gente que sale al exterior”. En ese sentido, mencionó que también se desarrolló una aplicación que suena cuando el usuario del teléfono móvil está en el radio del ataque con cohete. “Tenemos una emisión de televisión por web. En un comercial podemos mostrar a la gente, durante la emisión, que tienen que ir a los refugios”.

El Ejército también capacita a la población ante situación de desastre natural (Fuente)

De esta manera, el Ejército cuenta con sirenas, aplicación, emisión de TV y radio para dar aviso temprano a la población.

Rekah dijo que la situación “es muy complicada” para la gente que vive cerca de la frontera con Gaza, ya que tiene sólo 15 segundos para entrar en los refugios en caso de un ataque con cohete.

“Si vives más lejos del centro de Israel, en mi distrito tienes 90 segundos para entrar en los refugios. Y es mi responsabilidad ver y comprobar que toda mi zona está cubierta por el sistema de alerta temprana. Es un reto, porque las ciudades son cada vez más grandes y tengo que ver que toda el área va a estar cubierta por el sistema de alerta temprana”, agregó.

Respecto a los refugios, el coronel de las FDI indicó que trabajan con las autoridades locales para establecer las normativas sobre su funcionamiento y cómo construirlos. Según comentó, cuando una persona quiere construir una casa, o cuando se construye un edificio, se tiene que coordinar con el Mando del Frente porque tiene que anexar un refugio. “Estamos a cargo de la regulación, qué tipo de refugio; y por otro lado tenemos que seguir a nuestros enemigos, y ver y entender qué tipo de cohete van a lanzar”.

Rekah destacó la disposición de la población civil a la hora de trabajar de forma conjunta con las autoridades para hacer frente a los diversos ataques terroristas. “Sabemos quiénes son nuestros vecinos. Los civiles están absolutamente implicados y entienden lo que está causando la emergencia. Tengo que decir que uno de los retos es entender cómo mantenemos la resiliencia de la población de Israel. Puedo decir que en el sur la resiliencia de la población israelí es mucho mayor, porque tienen más experiencia”.

Los niños y adolescentes también son instruidos por las fuerzas de seguridad de Israel (Fuente)

“Una de nuestras misiones es dar la explicación correcta a la gente, tenemos que explicar qué hacer, y por qué. Porque si no, hay muchas noticias falsas”, añadió.

El coronel israelí comentó que su unidad también se prepara, y capacita a la población, para hacer frente a desastres naturales como terremotos y tsunamis: “También tenemos alerta temprana para los terremotos. No es la misma sirena, funciona automáticamente con sensores para avisar a la gente. Preparamos grupos de búsqueda y rescate para las autoridades locales”.

Destacó la labor de Israel en este tipo de situaciones, al ser uno de los países que más delegaciones ha enviado a otras naciones para colaborar en las tareas de búsqueda y rescate: “Israel tiene un alma grande, no sólo nos preocupamos por Israel, queremos salvar vidas en todo el mundo. Tenemos experiencia y tratamos de hacer todo lo posible para salvar vidas y dar nuestras experiencias a los equipos de otros países”.

Por último, no dudó en calificar al régimen de Irán como “la mayor amenaza” ante la que se enfrenta no sólo Israel, sino el mundo entero: “Hay que trabajar para entender, todo el mundo tiene que entender, que no podemos dejarlos con los misiles nucleares”.

