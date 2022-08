El padre de Daria Dugina reveló el extremo nacionalismo con el que crió a su hija asesinada: “La primera palabra que aprendió fue Rusia”

Discurso de su padre, Alexander Dugin

Miles de moscovitas, entre ellos figuras políticas y mediáticas, participaron este martes del velatorio de Daria Dugina, hija del pensador ultranacionalista Alexander Dugin, en un funeral cargado de la retórica que caracteriza al llamado “cerebro de Putin”.

En su intervención, el padre afirmó que sólo la victoria rusa en Ucrania podía justificar la muerte de su hija.

“Vivió en nombre de la victoria y murió en nombre de la victoria. Nuestra victoria rusa. Nuestra verdad, nuestra ortodoxia, nuestro país y nuestro imperio. Lo lamento...”, dijo Dugin a los asistentes al servicio religioso, apartándose del micrófono.

“Cuando era una niña, casi sus primeras palabras, que por supuesto le enseñamos, fueron ‘Rusia’ y ‘nuestro poderoso estado’, ‘nuestra nación’, ‘nuestro imperio’”, aseguró.

“El precio que tenemos que pagar sólo puede justificarse por una cosa, el logro más elevado: la victoria”, apuntó.

Durante el servicio conmemorativo celebrado en el centro de televisión Ostankino de Moscú, Dugin compartió lo que, según él, fueron las últimas palabras de su hija, pronunciadas en un festival nacionalista al que ambos asistieron justo antes de su muerte: “Padre, me siento una guerrera, me siento una heroína. Quiero serlo, no quiero un destino diferente. Quiero estar con mi gente, con mi país”.

“Si alguien se sintiera conmovido por su trágica muerte, su personalidad y su integridad, sólo tendría un deseo: ‘No me recuerden, no me glorifiquen. Lucha por nuestro gran país; protege nuestra fe y nuestra santa ortodoxia. Amen a nuestro pueblo ruso’. Porque ella murió por el pueblo. Murió por Rusia en el frente. Y ese frente está aquí”, sostuvo.

Dugin aboga desde hace tiempo por la unificación de los territorios de habla rusa y otros en un nuevo y vasto imperio ruso.

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia ha acusado a los servicios secretos ucranianos de haber matado a Daria Dugina en un atentado con coche bomba cerca de Moscú el pasado viernes. Ucrania ha negado su implicación en el atentado.

Dugin figuraba en una lista de sanciones de Estados Unidos, y el alcance de su influencia sobre el presidente ruso ha sido objeto de grandes especulaciones: algunos observadores de Rusia afirman que su influencia es significativa y otros la califican de mínima.

Putin nunca lo apoyó públicamente, pero el lunes el Kremlin divulgó un mensaje de pésame del presidente, en el que calificó de un crimen “vil y cruel” el asesinato de la joven. También, Putin condecoró a Dugina de manera póstuma con la Orden Al Valor.

Daria Dugina, que también se apellidaba Platonova, apoyó ampliamente las ideas de su padre y apareció en la televisión estatal para ofrecer su apoyo a las acciones de Rusia en Ucrania.

En un comunicado de marzo, el Tesoro de Estados Unidos dijo que la propia Dugina, editora jefe del sitio web United World International, que ha sugerido que Ucrania “perecería” si es admitida en la alianza militar de la OTAN, había sido incluida en una lista de sanciones de Estados Unidos.

