Una ex reina de belleza contó cómo la violaron en TikTok y desató una oleada de protestas para cambiar las leyes de delitos sexuales en Nepal

Sushmita Regmi estremeció Nepal con su relato de violación por parte de uno de los organizadores del concurso de belleza.

El relato de una joven en TikTok sobre cómo un organizador de un concurso de belleza la drogó, la violó y luego la chantajeó cuando tenía 16 años provocó indignación en Nepal y provocó llamados para reformar las leyes de violación “extremadamente inadecuadas” del país.

En uno de una serie de videos, que juntos han sido vistos millones de veces, la ex modelo y niña actriz Sushmita Regmi rompió en llanto mientras hablaba sobre el estatuto de limitaciones de Nepal que dicta que los sobrevivientes deben denunciar los casos de violación dentro de un año de cometida la ofensa.

Días después de que los videos fueran publicados en el sitio de redes sociales el 18 de mayo, cientos de manifestantes salieron a las calles pidiendo cambios en las leyes de violación del país, y el 24 de mayo seis abogados presentaron una petición ante la corte suprema exigiendo la derogación del estatuto.

Como resultado de la presión pública, un hombre llamado Manoj Pandey, propietario de Model Global Visas Consultancy, ha sido arrestado en relación con el caso que presuntamente ocurrió en 2014 y tuvo como víctima a una de las concursantes del certámen. Pero el arresto se dio bajo una sección de la ley relacionada con la trata de personas.

“La ley no es exhaustiva. Conduce a tanta injusticia. Tiene que ser cambiada. Hay tantas lagunas en la ley de violación, más particularmente en el estatuto de limitación y la definición de violación”, dijo a The Guardian Dechen Lama, una abogada de derechos humanos que también trabaja para el Foro para la Mujer, la Ley y el Desarrollo, una organización de derechos de Nepal.

El código penal de Nepal de 2017 amplió el plazo de prescripción para denunciar denuncias de violación de 35 días a un año. Un informe de la organización internacional de derechos de las mujeres Equality Now encontró que, en comparación con otros cinco países del sur de Asia, Nepal tiene el plazo de prescripción más corto en casos de violencia sexual.

Activistas y abogados dicen que la ley se erige como una barrera a la justicia para las sobrevivientes de violación y que ayuda a los perpetradores a evadir el castigo. Smriti Singh, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para el sur de Asia, dijo que el estigma, la vergüenza, la intimidación y el trauma asociados con la violación impidieron que muchas personas denunciaran.

“Este caso ha llamado la atención sobre cuán extremadamente inadecuada e ineficaz es la disposición (para las sobrevivientes de violación) en este momento”, declaró al medio británico.

“La limitación de un año es realmente obsoleta y dañina. No tiene en cuenta el estigma que enfrentan las sobrevivientes cuando denuncian casos de violencia sexual y de género”, agregó.

No es solo el estatuto de limitaciones lo que debe cambiar, según los activistas. La definición de violación en el código penal de Nepal solo reconoce un delito cometido por un hombre contra una mujer, y no contra personas de otro género. Los actos sexuales no consentidos no están incluidos en la definición de violación, y la violación marital recibe un castigo menor.

