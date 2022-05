Manual de supervivencia digital para informarse y evitar la censura en Rusia

FOTO DE ARCHIVO: Vehículos de la emisora rusa controlada por el Estado RT son vistos en la Plaza Roja en el centro de Moscú, Rusia, 18 de marzo de 2018. REUTERS/Gleb Garanich//File Photo

Desde el comienzo de la guerra contra Ucrania en febrero de 2022, la censura ha ido aumentando en todo el espacio digital y de información en Rusia. La vigilancia y las prohibiciones a los ciudadanos y a los medios de comunicación, ya bien documentadas desde hace varios años, se movilizan masivamente.

A las numerosas leyes que regulan el contenido de los medios de comunicación aprobadas desde principios de la década de 2010, se suma la ley del 4 de marzo de 2022 sobre la censura militar. Su adopción fue seguida de una intensificación de los controles sobre los medios de comunicación, especialmente mediante “avisos” enviados por la autoridad reguladora Roskomnadzor a las redacciones. La ley “prohíbe la difusión de información falsa sobre las fuerzas armadas rusas” y la “operación militar especial en Ucrania”, así como el descrédito de las fuerzas armadas rusas. Los infractores son sancionados primero con una multa de entre 700.000 y 1,7 millones de rublos y luego con hasta 15 años de privación de libertad. Las autoridades piden a los medios de comunicación rusos que sólo utilicen información oficial en su cobertura de las noticias militares.

En este contexto amenazador, en el que se ha producido el cierre forzoso de numerosos sitios web, periódicos y emisoras de radio, tanto rusas como extranjeras, los periodistas de los medios de comunicación independientes se preguntan si pueden continuar con sus actividades.

Surgen tres posiciones. Algunos (como la televisión Dojd’, la radio moscovita Ekho, el periódico Novaya Gazeta y el sitio web Znak.com, por ejemplo) decidieron dejar de publicar.

Otros intentan cumplir la ley eufemizando sus contenidos (no hablan de una “guerra” sino de una “operación especial”) para seguir publicando y colarse en la red.

Los últimos, finalmente, se niegan a someterse a la censura y siguen trabajando a pesar de la prohibición de sus sitios, publicando consejos a sus lectores sobre cómo sortear los bloqueos (los sitios de información independiente y militante Meduza, Mediazona o Kholod).

FOTO DE ARCHIVO: La aplicación RT News (Russia Today) en un smartphone en esta ilustración tomada el 27 de febrero de 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Situados a menudo fuera de las fronteras rusas para escapar de las amenazas a sus periodistas, publican desde el extranjero, dirigidos al público de habla rusa, tanto si vive fuera de Rusia como en la propia Rusia. En este último caso, al elaborar guías digitales para sortear las limitaciones, participan en la difusión de conocimientos digitales alternativos, diseñados en colaboración con las asociaciones rusas de defensa de las libertades digitales, contribuyendo a su nivel a la capacitación de sus lectores. Estas habilidades críticas, dirigidas al público de habla rusa, son lo suficientemente universales como para merecer atención más allá del público de habla rusa.

Consejos prácticos

Los medios de comunicación que siguen trabajando a pesar de los bloqueos explican a sus lectores que viven en Rusia, donde sus sitios son normalmente inaccesibles, cómo sortear las prohibiciones, aprovechando la experiencia que han acumulado a lo largo de los años.

Desde el bloqueo de grani.ru en 2012, se ha ampliado y enriquecido el abanico de “cómo hacer”. El asesoramiento técnico se formula a partir del 25 de febrero de 2022 en colaboración con las asociaciones de libertad digital (como las organizaciones Teplitsa, Obscestvo Zascity Interneta y Roskomsvoboda) y sus formadores en seguridad digital. La asociación de defensa de la libertad digital Teplitsa publica un artículo de Sergei Smirnov, formador en seguridad digital, sobre las buenas prácticas en un contexto de aumento de los controles y la vigilancia, en el que da los siguientes consejos sobre la seguridad digital en tiempos de guerra:

1-Echa un vistazo a tus amigos en línea y limpia tu lista de contactos. Sergei Smirnov subraya que “la seguridad es más importante que una amistad pasada para un compañero de escuela”.

2-Deja de publicar información innecesaria o superflua sobre ti y tus seres queridos. Las fotos de personas, proyectos y lugares pueden utilizarse en su contra si participa en actividades públicas.

3-Compruebe que sus contraseñas y dispositivos de doble autenticación funcionan en sus dispositivos. En un contexto de guerra, los intrusos pueden estar interesados en sus cuentas y datos.

FOTO DE ARCHIVO: La aplicación móvil de RT en la pantalla de un teléfono móvil con el logotipo del medio ruso al fondo en esta imagen de ilustración tomada el 28 de febrero de 2022. REUTERS/Dado Ruvic

4-No discutas temas importantes relacionados con la guerra en mensajeros de dudosa fiabilidad. Lo mejor es evitar Facebook Messenger y utilizar Signal.

5-Evite los servicios que puedan entregar fácilmente sus datos bajo la presión del Estado. Esto se aplica especialmente al correo electrónico y a la nube, es mejor evitar mail.ru y Yandex.disk.

6-Limpie los ordenadores y teléfonos para eliminar el contenido innecesario, haga una copia de seguridad de los datos importantes y cífrelos. Es de esperar un aumento de los registros e incautaciones de equipos informáticos.

7-Utiliza VPNs (él enlaza con dónde encontrarlas), acostúmbrate a usar Tor. Estamos avanzando hacia una situación en la que la información sobre derechos humanos sólo puede publicarse de forma anónima, como en China.

8-Comprueba la información y no la reenvíes demasiado rápido.

Sitios espejo, redes sociales, boletines informativos...

Tras su bloqueo, los sitios web Meduza, Mediazona, OVD-info y Kholod invitan a sus lectores a seguirlos en diferentes medios y a apoyarlos de diversas maneras.

El 26 de febrero, Meduza publicó un artículo titulado “Cómo leer contenidos bloqueados por las autoridades rusas. Instrucciones sencillas de Meduza”. El sitio también da consejos sobre cómo “prepararse para la vida en la nueva realidad de Internet”. Estos consejos también se publican en un archivo google.doc para facilitar el intercambio. Estas instrucciones incluyen varias formas de eludir las restricciones digitales, desde las más abiertas a las más cerradas, desde las más sencillas a las más complejas, para acceder a contenidos publicados en línea pero bloqueados en Rusia. Las orientaciones evolucionan rápidamente a medida que las autoridades reguladoras imponen nuevas limitaciones.

El 8 de abril de 2022, el medio de comunicación online independiente Kholod fue bloqueado por Roskomnadzor. Sus editores escribieron:

“Hola, soy “Kholod”, y llevamos más de un mes trabajando en un país en guerra. En las últimas semanas hemos recibido dos avisos de Roskomnadzor pidiendo a nuestros proveedores que limiten el acceso a algunos de nuestros contenidos si nos negamos a cambiarlos. No hemos eliminado el contenido en cuestión. Hoy hemos recibido el tercer aviso. La administración exige la eliminación de todo el contenido relacionado con la guerra en nuestro sitio. No lo haremos, por supuesto. No tenemos intención de someternos a la censura, especialmente a la censura militar en un país que no reconoce que está en guerra. Seguiremos diciendo la verdad sobre lo que ocurre en Rusia y Ucrania. Las autoridades rusas quieren que los periodistas llamen a la guerra “operación especial”. También quieren que publiquemos sólo la información proporcionada por fuentes oficiales. Respetar estas condiciones llevaría a privarle de un tratamiento honesto y pluralista de los acontecimientos.

El sitio publica recomendaciones a sus lectores sobre cómo eludir la censura en línea. Se basa en guías y consejos elaborados por activistas de la Internet libre o por sus colegas de otros medios bloqueados, como Meduza.

Para acceder a los sitios de los medios bloqueados, los editores animan primero a mantener el enlace a los sitios espejo para seguir accediendo a los contenidos publicados (por ejemplo, mediazona.online. Entre los métodos más sencillos y tradicionales, los medios de comunicación ofrecen a sus lec

tores la posibilidad de suscribirse a su lista de correo electrónico. Explica Kholod: “Es mucho más difícil prohibir el acceso a las redes sociales y a los buzones de correo que a la página web. Por eso, primero, apúntate a nuestras redes sociales: Telegram, Instagram, Twitter, Facebook. Luego, habla a tus amigos de nuestra lista de correo a la que podemos suscribirnos”. Meduza confirma: “Y, por supuesto, el buen y viejo correo electrónico: las autoridades aún no han bloqueado las listas de correo de noticias, ni siquiera para quienes utilizan los servicios de correo rusos (yandex.ru o mail.ru).

Momento en el que una persona irrumpe en el encuadre de cámara con una pancarta en la que se lee "No a la guerra" en inglés seguido del texto en ruso "Detened la guerra. No se crean la propaganda. Les están mintiendo aquí", durante la emisión del noticiero sobre Rusia en el Canal Uno en una localización desconocida en Rusia, el 14 de marzo de 2022, en esta captura obtenida de un vídeo publicado el 14 de marzo de 2022. Channel One/a través de REUTERS

Los periodistas también invitan a sus lectores a descargarse sus aplicaciones (desde la Appstore o Google play si están disponibles). Meduza explica que deben “buscar aplicaciones de medios bloqueados (¡o aún no bloqueados!). Esta es la forma más fácil. Bloquear una aplicación móvil es más difícil que bloquear un sitio, especialmente si sus diseñadores han puesto en marcha herramientas para eludir el bloqueo.”

Todos los medios de comunicación invitan a sus lectores a seguirlos en las redes sociales. Sin embargo, a medida que avanzaba el conflicto, se redujeron las posibilidades de acceder a las redes sociales (tras el bloqueo de Facebook e Instagram el 21 de marzo). Si, al principio de las hostilidades, Mediazona invitaba a sus lectores a suscribirse a sus feeds en Twitter, Telegram, Facebook, Instagram, YouTube y Vkontake, la lista de redes accesibles se redujo unas semanas más tarde a Telegram, VK y Twitter, mientras que YouTube se vio amenazado.

VPNs y peticiones de donaciones

En este contexto, el principal consejo es instalar VPNs. Como explica Meduza, “instalar una VPN es la forma universal de evitar los bloqueos. Por supuesto, las autoridades pueden intentar bloquear su proveedor de VPN. En ese caso, busque otra VPN. Compre una VPN que prometa no vender sus datos personales. No recomendamos el uso de VPNs gratuitas, con la excepción de proton.vpn. Tras el bloqueo de Meduza, proton.vpn se ofreció a ayudar, explicando que lleva muchos años apoyando a los ciudadanos de países que practican la censura en Internet: Turquía, Irán y Bielorrusia”.

Los medios de comunicación también están animando a sus lectores a utilizar Tor. Las autoridades rusas intentan bloquear esta herramienta en Rusia, pero el proyecto Tor publica de todos modos instrucciones sobre cómo acceder a ella. Los medios de comunicación también invitan a los lectores a “instalar extensiones que ayuden a eludir el bloqueo, como “Obkhod blokirovok runeta”, que ayuda a eludir el bloqueo de los sitios inscritos en el registro de información prohibida en la Federación Rusa, o Censor Tracker, de Roskomsvoboda, que indica si el sitio visitado se considera un “difusor de información” (obligado a vigilar a sus usuarios y transmitir información sobre ellos a petición de las autoridades, incluido todo el tráfico cifrado)”.

Estas herramientas de elusión, inicialmente reservadas a los iniciados, han ido ganando popularidad en Rusia desde hace varios años. Según el canal de Telegram de la Sociedad para la Defensa de Internet (OZI), el número de usuarios de Psiphon VPN en Rusia se multiplicó por 15 entre el 24 de febrero y el 14 de marzo (de 49.000 a 737.000 usuarios). La asociación estima que entre 10 y 20 millones de rusos han instalado una VPN en sus dispositivos.

Por último, el modelo de negocio de los medios de comunicación en línea se ha visto fuertemente afectado por la censura y está poniendo en peligro su futuro. Sus redacciones hacen un llamamiento a sus lectores para que hagan donaciones. Sin embargo, en un contexto en el que las sanciones económicas impiden las transacciones bancarias, se están estudiando procedimientos alternativos. Mediazona recuerda a sus lectores que pueden donar “con tarjeta de crédito o en criptodivisas (que puede ser la mejor forma para algunos)”.

¿Un modelo para otros países?

La inventiva de las prácticas para eludir la censura en el espacio digital ruso atestigua la dinámica que anima a los medios de comunicación independientes en Rusia y su voluntad de hacer frente a las amenazas que pesan sobre sus publicaciones. Sigue siendo difícil, más allá de sus consejos técnicos, medir el efecto real de estas recomendaciones en las prácticas de los lectores, aunque los datos disponibles muestran un aumento significativo de las descargas de VPN por parte de los internautas rusos desde el comienzo de la guerra.

Sería necesario realizar investigaciones en profundidad para conocer mejor estas nuevas prácticas digitales y los usos mediáticos que las acompañan. Sin embargo, estos “conocimientos de elusión” merecen una atención general por su valor universal, ya que, si bien se refieren principalmente a Rusia, comprometida en una brutal guerra de agresión contra Ucrania, también se aplican a todos los contextos en los que se despliega la violencia y se intenta romper la crítica.

Los ejemplos de Bielorrusia, Kazajistán e Irán son instructivos en este sentido.

Olga Bronnikova es Profesora del Instituto de Lenguas y Culturas de Europa, América, África, Asia y Australia (ILCEA4) de la Universidad de Grenoble Alpes (UGA) y Françoise Daucé es Directora de Estudios, École des hautes études en sciences sociales (EHESS)





SEGUIR LEYENDO: