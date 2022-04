La inteligencia de EEUU reveló que las tropas rusas continúan con la moral baja y que “casi la mitad” no recibe mucho entrenamiento

EEUU cree que el estado de ánimo en las filas rusas no está mejorando, con nuevos informes de inteligencia de baja moral incluso a nivel de oficial (REUTERS/Alexander Ermochenko)

Rusia continúa teniendo problemas significativos de moral y cohesión de unidades mientras se prepara para las operaciones en el Donbás de Ucrania, reveló a periodistas un alto funcionario de defensa de EEUU.

Además, EEUU tiene indicios de que las tropas y oficiales alistados rusos están frustrados con el desempeño militar y el liderazgo. Es que la falta de cohesión adecuada entre las diferentes fuerzas, la incapacidad de suprimir por completo las defensas aéreas ucranianas y la creciente resistencia popular a la invasión probablemente dificultarían las rápidas ganancias rusas en el este.

Pero Rusia no tenía un solo comandante a cargo cuando atacó a Ucrania desde el norte, el este y el sur. Ahora, el general Aleksandr Dvornikov está en el mando. De 60 años, es uno de los más experimentados oficiales militares rusos y, según funcionarios estadounidenses, un comandante con reputación de brutalidad contra civiles en Siria y otros escenarios bélicos. Hay quienes incluso se animan a llamarlo “el Carnicero de Siria”.

Que una sola persona esté a cargo daría, según los analistas, más cohesión y ordenamiento al ataque ruso.

Los observadores dijeron que las tropas rusas podrían tardar varias semanas en descansar, reabastecerse y reagruparse (REUTERS/Alexander Ermochenko)

Sin embargo, EEUU cree que el estado de ánimo en las filas rusas no está mejorando, con nuevos informes de inteligencia de baja moral incluso a nivel de oficial, lo que se desprende del hecho de que Rusia también ha tenido altos niveles de generales asesinados.

La fuente dijo que EEUU tiene pruebas recientes de que las fuerzas rusas “se han desilusionado con esta guerra, no estaban debidamente informadas, no estaban debidamente entrenadas, no estaban preparadas, no solo físicamente, sino mentalmente para lo que estaban a punto de hacer”.

“Casi la mitad” de las tropas rusas en Ucrania son reclutas “que no reciben mucho entrenamiento”, lo que lleva a que haya “problemas de cohesión de la unidad y la moral que están acosando a los rusos incluso cuando ahora intentan reacondicionarse, reabastecerse y concentrarse en un área geográfica más concentrada”.

Los observadores dijeron que las tropas rusas podrían tardar varias semanas en descansar, reabastecerse y reagruparse antes de que puedan lanzar un nuevo ataque en el este.

Estados Unidos tiene hace tiempo información sobre el decaimiento en la moral de las tropas rusas en algunas unidades en Ucrania (REUTERS/Alexander Ermochenko)

“Es probable que muchas unidades rusas que se retiran del norte de Ucrania requieran un importante reequipamiento y renovación antes de estar disponibles para redesplegarse para operaciones en el este de Ucrania”, dijo un tuit del Ministerio de Defensa británico.

Estados Unidos tiene hace tiempo información sobre el decaimiento en la moral de las tropas rusas en algunas unidades en Ucrania, según vienen advirtiendo algunos funcionarios de Defensa de Estados Unidos, que hablan bajo condición de anonimato.

“Ciertamente hemos recogido indicios anecdóticos de que la moral no es alta en algunas unidades”, dijo el funcionario a los periodistas, sin citar pruebas, hace algunas semanas.

“Creemos que parte de eso se debe a un liderazgo deficiente, la falta de información que las tropas obtienen sobre su misión y objetivos, y creo que la desilusión por haber sido resistidos (por los ucranianos) tan ferozmente como lo han sido”, dijo el funcionario.

