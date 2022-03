Israel lidera conversaciones secretas como mediador y Bennett podría viajar a Kiev si avanza el diálogo entre Ucrania y Rusia

El primer ministro israelí Naftali Bennett durante una conferencia el 20 de marzo. El líder israelí es una pieza clave en las conversaciones entre rusos y ucranianos (Reuters)

La diplomacia israelí se muestra activa en las últimas semanas. Naftali Bennett, primer ministro israelí, mantiene constantes reuniones y conversaciones telefónicas con los principales actores del conflicto que tiene a Europa en tensión absoluta y que está devastando Ucrania. La invasión ordenada por Vladimir Putin el pasado 24 de febrero ha encendido las alarmas de la OTAN que reforzó su frontera este como no ocurría desde tiempos de Guerra Fría. Pero además, está dejando una crisis humanitaria sin precedentes en la cual millones de personas debieron huir del país ante el asedio de bombas contra civiles en las principales ciudades .

En constantes conversaciones con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, Bennett intenta ser un mediador entre ambas partes para encontrar un camino a un alto el fuego permanente. Y en lo que configuraría como una jugada de alto riesgo, fuentes del gobierno israelí aseguraron a NBC News que el primer ministro podría incluso viajar a Kiev para mantener una reunión con el líder ucraniano . “Bennett también estaría dispuesto a viajar a la asediada Kiev, si fuera necesario, una vez que las conversaciones hayan alcanzado un nivel serio, según un informe confirmado por una portavoz de su oficina”, informó la cadena de noticias norteamericana.

Ucrania también ha destacado el papel de mediador de Israel en el conflicto por medio de su embajador Yevgen Korniychuk. El diplomático ha dicho por separado que las raíces judías del presidente ucraniano Zelenskyy le otorgan un vínculo emocional especial con Israel. Por su parte, Zvi Magen -antiguo embajador isarelí en Ucrania y Rusia- reveló que Putin pidió a Israel que fuera interlocutor porque es “aceptado por la comunidad internacional” y, de acuerdo a la visión del déspota ruso “no forma parte de un bloque antirruso”.

La ventaja de Israel es que mantiene una relación correcta y directa con Moscú y que tiene a su vez un vínculo histórico y estrecho con los Estados Unidos, sin ser parte de la OTAN, organismo militar que Putin ve como enemigo de Rusia. Así, es el canal más propicio para tender puentes entre Washington y el Kremlin. Eso diferenciaría a Bennett de otro actor que busca erigirse como mediador: el régimen de Beijing, que tiene sus propios intereses ocultos en la contienda.

En tal sentido, Michal Oren, antiguo embajador israelí en los Estados Unidos, señaló que durante sus años en la capital norteamericana (2009-2013) Israel era conocido como un canal aceptado de los mensajes del Kremlin. “Los funcionarios de Washington me preguntaban con frecuencia sobre la forma de pensar y la política de Putin, porque Israel estaba mucho mejor comunicado con Putin que Estados Unidos”, dijo a NBC News y añadió: “Israel negoció con los rusos un acuerdo en el que los rusos retiraron de Siria gran parte del arsenal químico de Assad. Nosotros hicimos eso. Resolvimos ese conflicto. No lo resolvimos muy bien, porque Assad luego utilizó armas químicas de nuevo. Pudimos hacerlo porque teníamos un canal abierto con Putin”.

El jefe del gabinete presidencial de Ucrania, Andréi Yermak, aseguró que considera la ciudad de Jerusalén como uno de los lugares “prioritarios” para una próxima reunión entre Ucrania y Rusia en el marco de las conversaciones de paz entre ambas naciones. “También consideramos que Jerusalén es uno de los lugares prioritarios para la futura reunión del presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin”, afirmó Yermak durante una conversación con medios de comunicación de Israel.

En este sentido, celebró la mediación del primer ministro de Israel, Naftali Bennett, quien ha vuelto a hablar con el presidente ucraniano, y dijo que el país podría ser garante de la seguridad ucraniana, según ha informado el diario israelí The Times of Israel. En declaraciones a los periodistas israelíes a través de Zoom, Yermak aseveró que los funcionarios ucranianos “están impresionados por lo profundamente conscientes de la situación que son los funcionarios israelíes y el primer ministro Bennett, en particular.

Censura en China

El régimen chino conducido por Xi Jinping censuró un documento que analizaba la invasión de Rusia en Ucrania y hacía referencia a las posibles ventajas que Beijing podría obtener de convertirse en el mediador que lograra acercar posiciones entre ambas naciones beligerantes consiguiendo un alto el fuego definitivo. El bloqueo fue dado a conocer por Financial Times en su edición de este jueves en un artículo en el que expone las diferentes posiciones que se están debatiendo al interior del poder central del Partido Comunista Chino (PCC).

“El think-tank China Strategy, un sitio web respaldado por académicos de Beijing, argumentó que el conflicto crea una oportunidad estratégica para China. ‘Cuanto más se prolonguen los combates, más agotarán a Europa, Estados Unidos y Rusia, y en general esto beneficia a China’, decía el artículo, que ha sido retirado sin explicación. Sus autores sostenían que China debería mantenerse al margen de la guerra y que podría emerger como mediadora o incluso como gobernante en un nuevo orden”, señala el diario en una nota firmada por Kathrin Hille.

China ha mantenido una posición ambigua -que algunos analistas creen favorable al Kremlin- respecto a la invasión rusa a Ucrania. En un primer momento habló de la importancia de respetar las soberanías de las naciones, incluida la ucraniana, aunque evitó condenar las brutalidades de Moscú en el vecino país. Beijing insiste en que mantiene neutralidad ante el conflicto.

