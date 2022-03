Rusia justificó el bombardeo que arrasó un hospital materno infantil en Mariupol

Trabajadores y voluntarios ucranianos de emergencia trasladan a una mujer embarazada entre los restos de un hospital de maternidad dañado por proyectiles en Mariúpol, Ucrania, el miércoles 9 de marzo de 2022. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

Rusia justificó este jueves el brutal ataque que arrasó con un hospital materno infantil en la ciudad de Mariupol, donde al menos murieron cuatro personas, una de ellas una pequeña menor de edad. El encargado de defender la decisión del bombardeo contra el centro de salud correspondió al ministro de Relaciones Exteriores del Kremlin, Sergei Lavrov quien dijo que se trataba de una base de nacionalistas ucranianos que figuran entre los objetivos militares de las tropas invasoras.

El jefe de la diplomacia rusa dijo: “ Este hospital pediátrico fue retomado hace tiempo por el batallón de Azov y otros radicales , y todas las mujeres que iban a dar a luz, todas las enfermeras y todo el personal de apoyo habían sido expulsados”, dijo Lavrov tras las conversaciones en Turquía con su homólogo ucraniano para intentar explicar los supuestos motivos que justificaron el ataque contra el hospital que indignó al mundo y podría constituir otro crimen de guerra.

Tres personas, entre ellas una niña, murieron en el bombardeo ruso a un hospital pediátrico en Mariúpol (sureste) el miércoles, informó el jueves el ayuntamiento de esta ciudad portuaria. “Tres personas murieron, entre ellas una niña”, indicó la alcaldía en un comunicado emitido por su perfil de Telegram. Un anterior balance de las autoridades publicado la víspera daba cuenta de 17 personas heridas. Una cuarta persona murió este jueves en un bombardeo el jueves por la mañana, indicó la alcaldía en otro comunicado.

El ministro de Relaciones Exteriores del Kremlin, Sergei Lavrov, justificó el ataque a un hospital materno infantil (Reuters)

“Las tropas rusas destruyen deliberadamente y despiadadamente la población civil de Mariúpol”, denunció la municipalidad que en la víspera había denunciado la muerte de más de 1.200 habitantes en nueve días de asedio a este importante puerto del mar de Azov.

Por su parte, el Kremlin dijo este jueves que se dirigirá a los militares rusos para obtener detalles sobre el ataque. “Sin duda preguntaremos a nuestros militares sobre esto, ya que no tenemos información clara sobre lo que ocurrió allí. Sin duda, los militares proporcionarán algún tipo de información”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a los periodistas, mientras el avance de Moscú en Ucrania entraba en su tercera semana. Al parecer, Peskov no tenía la supuesta “información” con que contaba su jefe o esa justificación fue elaborada tiempo después.

En horas de la mañana, Lavrov mantuvo una reunión con el canciller ucraniano, Dmytro Kuleba, quien dijo que no hubo acuerdo para un cese el fuego: “He venido con un propósito humanitario para salir de la reunión con la decisión de mantener un corredor humanitario. Lamentablemente, el ministro Lavrov no estaba en condiciones de comprometerse a ello , pero mantendrá correspondencia con las autoridades respectivas”. Sin embargo, reiteró su promesa de que Ucrania “no se rendirá”.

Una persona es ayudada a salir después de la destrucción del hospital infantil de Mariúpol mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en Mariupol (Reuters)

Por su parte, Lavrov aseguró que las conversaciones en Bielorrusia son el único formato viable pese a que su país continúa incrementando los bombardeos contra blancos civiles . “La conversación de hoy ha confirmado que esta vía no tiene alternativa”, dijo al referirse a la disposición rusa de seguir con los encuentros en Bielorrusia.

Corredores humanitarios

Las autoridades de Ucrania tienen previsto abrir este jueves tres corredores humanitarios desde la región de Sumy en el noreste hacia la ciudad ucraniana de Poltava. “El 10 de marzo están previstos tres ‘corredores verdes’ en la región de Sumy. Los lugares de encuentro se anunciarán por la mañana. El inicio del movimiento de las columnas está programado para las 9.00 horas (hora local)”, informó en su cuenta de Telegram el jefe de la Administración regional de Sumy, Dimitro Zhivitski.

Zhivitski señaló que los tres corredores humanitarios saldrán desde las localidades de Sumy, Trostianets y Krasnopillia hacia la ciudad de Poltava. El jefe de la Administración regional de Sumy ya indicó el miércoles en su perfil de Telegram sobre un corredor humanitario de Sumy a Poltava para mujeres embarazadas, mujeres con niños, personas mayores y personas con discapacidad.

Según informó la agencia de noticias ucraniana Unian, durante la jornada del miércoles se formaron enormes colas de residentes locales y automóviles privados en Sumy, para salir por el corredor humanitario. Sin embargo, Zhivitski anunció que el Ayuntamiento cambió arbitrariamente la decisión de evacuar a la población a lo largo del corredor humanitario que estaba habilitado y esto provocó desorganización en el proceso, puso en peligro a los ciudadanos y dificultó la salida.

En este sentido, el jefe de la Administración regional de Sumy ha destacado que casi 50.000 personas abandonaron la región de Sumy el martes y el miércoles.

