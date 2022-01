Senadores de EEUU pidieron a Unicef proteger a 45 menores cubanos detenidos tras las protestas de julio

45 menores cubanos arbitrariamente fueron encarcelados y procesados por el régimen cubano por su participación en las históricas protestas de julio de 2021 (REUTERS/Stringer)

Senadores de Estados Unidos pidieron a la directora de la agencia de la ONU para la infancia Unicef proteger a 45 adolescentes detenidos en Cuba por participar en las manifestaciones de julio pasado, según una carta publicada el viernes.

“Le instamos a priorizar la protección de al menos 45 menores cubanos arbitrariamente encarcelados y procesados por el régimen cubano por su participación en las históricas protestas de julio de 2021. Le urgimos exigir su liberación inmediata”, indicaron.

La misiva está dirigida a la directora del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Catherine Russell, una ex asistente del presidente estadounidense Joe Biden, nombrada al cargo en diciembre.

El planteo bipartidista está impulsado por el republicano Marco Rubio, y firmado por su correligionario Bill Cassidy y los demócratas Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y Ben Cardin.

Los senadores indicaron que según la ONG independiente Justicia 11J, el gobierno cubano arrestó a 45 menores de entre 14 y 17 años por supuestos “delitos” durante las manifestaciones de julio. De ellos, 14 siguen detenidos en espera de juicio.

Senadores de Estados Unidos pidieron a la directora de la agencia de la ONU para la infancia Unicef proteger a los menores

A partir del lunes dos menores de edad van a ser juzgadas en relación con las protestas. El colectivo Justicia 11J asegura que se trata de tres juicios, que se celebran en Mayabeque y La Habana, y que para algunos de los acusados se solicitan hasta 20 años de cárcel.

La fiscalía imputa a estas personas por diversos delitos, como desórdenes públicos, desacato, resistencia, atentado, ultraje a los símbolos de la patria y, en el caso de las penas mayores, están acusados de sedición, indican los activistas. Las autoridades judiciales cubanas no acostumbran a informar sobre los procesos legales, sobre los que tampoco reportan los medios oficiales. Además las vistas no son públicas y los medios internacionales no tienen posibilidad de cubrirlos

“El régimen cubano es prolífico en el uso de la detención arbitraria como herramienta de represión”, afirmaron.

“Creemos que la situación en Cuba amerita toda la atención y condena de la comunidad internacional”, añadieron los senadores, llamando a Unicef a “interceder por estos menores y sus familias, quienes simplemente buscan justicia y el respeto a los derechos humanos fundamentales”.

La alarmante situación es repudiada por la comunidad internacional y por los organismos de derechos humanos de todo el mundo. En simultáneo, en las redes sociales, activistas locales e internacionales exigen justicia para ellos con la etiqueta #LibertadParaLosNiñosDel11J.

El senador republicano Marco Rubio lidera la petición (EFE/Drew Angerer)

La filial de Latinoamérica de Unicef ya había hecho en noviembre una denuncia por los “presuntos casos de detenciones de niños y niñas reportados en Cuba” tras las protestas pacíficas. “Hacemos un llamado a las autoridades cubanas para que proporcionen información adicional verificada sobre niños y niñas presuntamente en esta situación”.

Las manifestaciones del 11 y 12 de julio en cerca de 50 ciudades de Cuba, al grito de “Patria y vida”, “Tenemos hambre” y “Libertad”, dejaron un muerto, decenas de heridos y 1.377 detenidos, de los cuales más de 727 aún están en prisión, de acuerdo con la organización de derechos humanos Cubalex basada en Miami.

(Con información de AFP y EFE)

Seguir leyendo: