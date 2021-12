Nuevo desafío a Occidente: imágenes satelitales advierten que el régimen de Irán prepara un lanzamiento espacial

Irán parece estar preparándose para un lanzamiento espacial mientras continúan las negociaciones nucleares en Viena (Planet Labs Inc. via AP)

Mientras continúan las negociaciones en Viena para salvar el acuerdo nuclear de 2015, el régimen de Irán parece estar preparando un lanzamiento espacial, de acuerdo a lo que muestran recientes imágenes satelitales y a lo advertido por un especialista en el tema.

El probable lanzamiento en el puerto espacial Imam Jomeini de Irán se produce cuando los medios de comunicación estatales iraníes han ofrecido una lista de los próximos lanzamientos de satélites previstos para el programa espacial civil de la República Islámica, que se ha visto acosado por una serie de lanzamientos fallidos. La Guardia Revolucionaria paramilitar iraní dirige su propio programa paralelo, que puso en órbita con éxito un satélite el año pasado.

La realización de un lanzamiento en medio de las conversaciones de Viena encaja con la postura de línea dura adoptada por los negociadores de Teherán, que ya calificaron de “borrador” las seis rondas anteriores de diplomacia, lo que irrita a las naciones occidentales. El nuevo ministro de Asuntos Exteriores de Alemania ha llegado a advertir que “el tiempo se nos acaba a estas alturas”.

Pero todo esto se enmarca en una renovada atención al espacio por parte del presidente iraní de línea dura, Ebrahim Raisi, explicó Jeffrey Lewis, un experto del Centro James Martin de Estudios de No Proliferación del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales, que estudia el programa nuclear de Teherán. Con el ex presidente iraní, Hassan Rohani, que fue el artífice del acuerdo nuclear, fuera de su cargo, es probable que se haya disipado la preocupación por alienar las conversaciones con lanzamientos que, según Estados Unidos, ayudan al programa de misiles balísticos de Teherán.

“No están andando con pies de plomo (...) Creo que la gente de Raisi tiene un nuevo equilibrio en mente”, consideró Lewis.

Los medios de comunicación estatales iraníes no reconocieron la actividad en el puerto espacial, y la misión de Irán ante las Naciones Unidas no respondió a una solicitud de comentarios. El Ejército estadounidense, que rastrea los lanzamientos espaciales, tampoco respondió a las solicitudes de comentarios.

Imágenes satelitales tomadas el sábado por Planet Labs Inc., a las que tuvo acceso la agencia The Associated Press (AP), muestran la actividad en el puerto espacial en las llanuras desérticas de la provincia rural iraní de Semnan, a unos 240 kilómetros al sureste de Teherán.

En esta foto satelital se puede observar actividad en el puerto espacial Imam Jomeini en la provincia de Semnan (Planet Labs Inc. via AP)

Un vehículo de apoyo estaba aparcado junto a un enorme pórtico blanco que suele albergar un cohete en la plataforma de lanzamiento. Ese vehículo de apoyo ha aparecido en otras fotos de satélite en el lugar justo antes de un lanzamiento. También es visible una grúa hidráulica con una plataforma con barandilla, que también se ha visto antes de lanzamientos anteriores y que probablemente se utiliza para el mantenimiento del cohete.

Otras imágenes de satélite de los últimos días en el puerto espacial han mostrado un aumento del número de coches en las instalaciones, otro signo de la mayor actividad que suele preceder a un lanzamiento. Un edificio que también se cree que es la instalación de “chequeo” de un cohete también ha visto un aumento de la actividad, detalló Lewis.

“Se trata de una actividad bastante tradicional en la previa a un lanzamiento”, declaró a la agencia AP.

La actividad se produce después de que la agencia de noticias estatal iraní IRNA publicara el pasado 5 de diciembre un artículo en el que afirmaba que su programa espacial tenía cuatro satélites listos para ser lanzados. Describía que uno de ellos, el satélite de imágenes de órbita baja Zafar 2, estaba “en la fase final de preparación”. Zafar, que significa “victoria” en farsi, pesa unos 113 kilogramos (250 libras).

El Zafar 1, sin embargo, no logró entrar en órbita tras un lanzamiento en febrero de 2020 en el puerto espacial. En ese momento se utilizó un cohete Simorgh, o “Fénix”, pero no consiguió poner el satélite en órbita a la velocidad correcta, según los funcionarios iraníes de entonces. El régimen de Irán había gastado algo menos de 2 millones de euros en la construcción del satélite.

El programa espacial civil de Irán ha sufrido una serie de contratiempos y explosiones mortales en los últimos años. Una misteriosa explosión incluso llamó la atención del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en 2019, quien tuiteó lo que parecía ser una imagen clasificada del satélite espía estadounidense de las secuelas de la explosión con el pie de foto: “Los Estados Unidos de América no estuvieron involucrados en el catastrófico accidente”.

El presidente conservador Ebrahim Raisi busca potencia el desarrollo espacial del régimen iraní (REUTERS/Didor Sadulloev)

Mientras tanto, la Guardia Revolucionaria reveló en abril de 2020 su propio programa espacial secreto al poner en órbita con éxito un satélite. El jefe del Comando Espacial de Estados Unidos desestimó posteriormente el satélite como “una cámara web que da vueltas en el espacio” y que no proporcionaría al régimen de Irán información vital, aunque demostró la capacidad de Teherán para ponerse en órbita.

En la última década, Irán ha puesto en órbita varios satélites de corta duración y en 2013 lanzó un mono al espacio. Pero bajo el mandato de Raisi, el Consejo Supremo del Espacio de Irán se ha reunido por primera vez en 11 años, según un informe reciente de la televisión estatal.

Raisi dijo en la reunión de noviembre que “muestra la determinación de este gobierno para desarrollar la industria espacial”. Un miembro de alto rango de la Guardia Revoluionaria, que dirige su programa aeroespacial, el general Amir Ali Hajizadeh, asistió a la reunión junto con el ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amirabdollahian.

Estados Unidos alega que estos lanzamientos de satélites desafían una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pide a Irán que no realice ninguna actividad relacionada con misiles balísticos capaces de transportar armas nucleares.

El régimen de Irán enriquece uranio hasta el 60% de pureza

El régimen de Irán, que lleva mucho tiempo diciendo que no busca armas nucleares, sostiene que sus lanzamientos de satélites y pruebas de cohetes no tienen un componente militar. Teherán también dice que no ha violado la resolución de la ONU, ya que ésta sólo “pedía” a la República Islámica que no realizara dichas pruebas.

Pero el posible lanzamiento también se produce en un momento en el que vuelven a aumentar las tensiones sobre el programa nuclear iraní. Desde que Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo nuclear de Teherán con las potencias mundiales en 2018, Irán fue abandonando poco a poco todos los límites que el acuerdo ponía a su programa.

Hoy en día, Teherán enriquece uranio hasta el 60% de pureza, un corto paso técnico desde los niveles de grado de armas del 90%. Su reserva de uranio enriquecido también sigue creciendo y los inspectores internacionales se enfrentan a desafíos para supervisar sus avances.

Lewis dijo que espera que el programa espacial se acelere dado el interés de Raisi. “No están limitados por las preocupaciones sobre el acuerdo con Irán de la misma manera que lo estaba Rouhani”, aseveró.

Con información de AP

Seguir leyendo: