La OMS lamentó que 10 países concentren el 95% de vacunas aplicadas contra el COVID-19

Preparación de dosis de Pfizer en Italia (Reuters)

Europa tiene que ser solidaria con las vacunas, teniendo en cuenta que hasta ahora el 95% de las dosis han sido utilizadas en 10 países, instó este jueves la dirección regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Es necesario que “todos los países capaces de contribuir, dar y apoyar el acceso y el despliegue justos de las vacunas lo hagan”, afirmó el director para la región Europa de la OMS, Hans Kluge, en una rueda de prensa online. Asimismo, subrayó los “enormes” esfuerzos de la organización y sus socios para que cada país pueda obtener los fármacos.

Kluge afirmó que un 95% de las vacunas contra el covid-19 administradas en el mundo fueron inoculadas en 10 países, que no reveló. Según la web de análisis de datos Our world in data, se trata de Estados Unidos, China, Reino Unido, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Rusia, Alemania, España y Canadá.

En poco más de un mes, unas 28 millones de dosis fueron inyectadas en unos 46 países, declaró el miércoles el director de emergencias de la OMS, Michael Ryan.

Pero, pese al inicio de las campañas de vacunación, la rapidez de propagación de las nuevas cepas del virus, especialmente las detectadas en Reino Unido y Sudáfrica, crea preocupación. “La situación es alarmante”, confirmó Kluge.

En la región Europa, 25 países, entre ellos Rusia, han detectado casos relacionados con la nueva cepa VOC 202012/01. “Con una transmisibilidad mayor y una gravedad de la enfermedad similar, la variante suscita preocupación: sin un mayor control para frenar la propagación, habrá un mayor impacto en los centros de salud, casi desbordados y bajo presión”, explicó.

Pero, para Kluge es importante mantenerse optimista. “2021 será otro año de coronavirus, pero será un año más previsible, la situación será más fácil de controlar”, aseguró.

El miércoles, la Unión Europea instó a los estados miembros del bloque a respetar el compromiso de no lanzar sus propios procedimientos de adquisición de vacunas anti-covid, y le pidió que informen regularmente sobre el número de personas vacunadas. La UE ya ha firmado seis contratos con laboratorios para pedidos de vacunas y continúa sus conversaciones con la estadounidense Novavax y la franco-austriaca Valneva. Con esos contratos, Europa podría recibir hasta 2.500 millones de dosis de vacunas contra el covid-19.

Las campañas masivas de vacunación, que hacen frente a un galopante avance del covid-19, no serán suficientes para garantizar la inmunidad colectiva o de rebaño en 2021, advirtió el lunes la OMS, que esta semana es esperada en China, un año después del anuncio del primero de los casi dos millones de muertos por la pandemia.

(Con información de AFP)

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Científicos estadounidenses identificaron dos nuevas variantes del coronavirus con alto grado de contagio

Alemania registró un nuevo récord diario de muertes por coronavirus: 1.244 en las últimas 24 horas