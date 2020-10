Kim Jong-un le deseó a Donald Trump que se recupere pronto del Covid-19

Foto de archivo. Kim Jong Un y Donald Trump en la cumbre en Hanoi, Vietnam. Feb. 28, 2019. REUTERS/Leah Millis/File Photo

El dictador norcoreano Kim Jong-un envió este viernes un mensaje al presidente estadounidense Donald Trump, quien dio positivo por coronavirus, para desearle que se recupere “lo antes posible”, anunció este sábado (hora local) la agencia estatal KCNA.

“Expresó su compasión al presidente y a la primera dama”, informó KCNA. Además, “dijo que espera sinceramente que se recuperen lo antes posible. Espera que lo superen. Les envió un cordial saludo”, agregó.

Según la agencia surcoreana Yonhap, es la primera vez que Kim transmite este tipo de mensaje a un dirigente que da positivo por Covid-19.

Las relaciones entre Trump y Kim eran glaciales al comienzo del mandato del presidente estadounidense pero mejoraron de repente a partir de junio de 2018, con tres encuentros cara a cara. Estas conversaciones no desembocaron en resultados concretos sobre la desnuclearización de Corea del Norte.

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, aseguró a mediados de septiembre que las negociaciones proseguían entre bastidores. Trump presenta su estrecha relación con Kim como uno de sus logros en política exterior.

El presidente Donald Trump, quien anunció este viernes que tiene coronavirus, ha recibido mensajes de personalidades de todo el mundo deseándole una pronta recuperación.

El propio mandatario, de 74 años, comunicó en Twitter que él y su esposa Melania, de 50, estaban infectados, una noticia que agita el panorama político a un mes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

“Esta noche la primera dama y yo dimos positivo por covid-19. Empezaremos inmediatamente nuestra cuarentena y recuperación. ¡Venceremos esto JUNTOS!”, tuiteó Trump.

Por la tarde, Trump fue llevado Centro Médico Militar Walter Reed, donde permanecerá “algunos días” menos de un día después de anunciar que contrajo Covid-19. La decisión responde a una sugerencia de su cuerpo médico que lo trata y está basada en la posibilidad de que necesite recibir atención médica inmediata.

“El presidente Trump permanece de buen ánimo, tiene síntomas leves y ha estado trabajando durante el día. A modo de precaución, y por la recomendación de su médico y expertos, el presidente estará trabajando desde las oficinas presidenciales de Walter Reed durante los próximos días. El presidente Trump aprecia la marea de apoyo hacia él y la Primera Dama”, indica un comunicado de prensa publicado por la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany.

El médico presidencial, Sean Conley, reportara que el mandatario se encuentra “fatigado pero de buen ánimo”. Conley reportó también que Trump recibió un tratamiento experimental con “anticuerpos policlonales” de la compañía farmacéutica Regeneron, y que adicionalmente ha estado tomando “Zinc, vitamina D, melatonina y una aspirina diaria”.

Con respecto a Melania Trump, quien también dio positivo, dijo que “continúa en buen estado y solo tiene tos y dolor de cabeza”. “El resto de la primera familia está bien y dieron negativo en el test”, concluye el documento.

En paralelo, distintos medios locales -The New York Times y The Washington Post, entre ellos- reportaron también que Trump tiene “una fiebre baja, tos y congestión nasal, entre otros síntomas”.

