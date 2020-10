Donald Trump será llevado al Centro Médico Militar Walter Reed: permanecerá allí “algunos días”

El helicóptero que llevará a Donald Trump al Centro Médico Militar Walter Reed. Foto: AP/Scott Applewhite

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, será llevado en la tarde del viernes al Centro Médico Militar Walter Reed, donde permanecerá “algunos días”. La decisión responde a una sugerencia de su cuerpo médico que lo trata y está basada en la posibilidad de que necesite recibir atención médica inmediata.

“El presidente Trump permanece de buen ánimo, tiene síntomas leves y ha estado trabajando durante el día. A modo de precaución, y por lo recomendación de su médico y expertos, el presidente estará trabajando desde las oficinas presidenciales de Walter Reed durante los próximos días. El presidente Trump aprecia la marea de apoyo hacia él y la Primera Dama”, indica un comunicado de prensa publicado por la vocera presidencial, Kayleigh McEnany.

El momento en que el helicóptero presidencial llega a los jardines de la Casa Blanca.Foto; AP/J. Scott Applewhite

La noticia llegó menos de una hora después de que el médico presidencial, Sean Conley, reportara que el mandatario se encuentra “fatigado pero de buen ánimo”. Conley reportó también que Trump recibió un tratamiento experimental con “anticuerpos policlonales” de la compañía farmacéutica Regeneron, y que adicionalmente ha estado tomando “Zinc, vitamina D, melatonina y una aspirina diaria”.

Foto del Centro Médico Militar Walter Reed, al que fue llevado el presidente Donald Trump menos de un día después de dar positivo por Covid-19. Foto: REUTERS/Joshua Roberts

Con respecto a Melania Trump, quien también dio positivo, dijo que “continúa en buen estado y solo tiene tos y dolor de cabeza”. “El resto de la primera familia está bien y dieron negativo en el test”, concluye el documento.

En paralelo, distintos medios locales -The New York Times y The Washington Post, entre ellos- reportaron también que Trump tiene “una fiebre baja, tos y congestión nasal, entre otros síntomas”.

El presidente anunció en la noche de este jueves que él y su esposa Melania habían dado positivo por coronavirus y que empezaron un proceso de cuarentena. “Esta noche la primera dama y yo dimos positivo por COVID-19. Empezaremos inmediatamente nuestro proceso de cuarentena y de recuperación. ¡Superaremos esto JUNTOS!”, escribió el mandatario en Twitter. No ha hecho declaraciones públicas desde entonces.

El positivo de Trump impacta de lleno en la campaña presidencial estadounidense, cuyos comicios están previstos para el próximo 3 de noviembre. Su equipo indicó en la tarde que todos los eventos que el presidente tenía agendados pasarán a ser virtuales o han sido pospuestos.

La organización indicó a su vez que la presencia de los miembros de la familia del mandatario también serán suspendidos temporalmente, y todos los otros eventos proselitistas serán “considerados caso por caso”. El vicepresidente Mike Pence, cuyo resultado fue negativo, continuará con sus apariciones.

“Cualquier información adicional sobre el presidente vendrá de la Casa Blanca”, concluye el comunicado del director de la campaña del candidato republicano, Bill Stepien. Trump tenía agendado un encuentro con simpatizantes en su hotel de Washington y un mitin en Sanford, cerca de Orlando (Florida).

Noticia en desarrollo...