Para la OMS es “probable” que haya dos millones de muertos por Covid-19 si no se actúa colectivamente contra la pandemia

Tras nueve meses de pandemia en los que casi se ha alcanzado el millón de muertos y con las previsiones más optimistas señalando que se tardarán otros nueve meses en tener vacunas, la Organización Mundial de la Salud pidió hoy más esfuerzos para evitar que se alcancen los dos millones de fallecidos en 2021.

“Si no hacemos todo lo posible, el número del que usted me habla (dos millones) no es solamente posible sino desgraciadamente muy probable”, dijo en rueda de prensa el director de situaciones de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan, a preguntas de la AFP.

“Si no continuamos haciendo más, evolucionando, ya sea en el contenido como en la intensidad de nuestra cooperación, entonces sí, vamos a llegar a ese número y desgraciadamente incluso más alto. El tiempo de actuar es ahora”, añadió.

“La cifra es inimaginable, pero no imposible”, reconoció Ryan.

“No se trata solamente de diagnosticar y de rastrear, no solamente de curar, no solamente de (aplicar) la distancia física, no solo de (trabajar en las) vacunas, sino hacer todo eso a la vez”, insistió el responsable.

“Un millón es una cifra terrible y debemos pensarlo detenidamente antes de considerar un segundo millón”, subrayó Ryan.

También recordó que las tasas de letalidad de la enfermedad (hoy de en torno al 0,5 por ciento, cuando en los primeros meses del año fueron hasta cuatro veces mayores) han bajado gracias a la mejora del tratamiento de casos graves en las UCIs, principalmente con dexametasona.

El epidemiólogo de la OMS, Bruce Aylward, añadió en la misma rueda de prensa que no hay que poner todas las expectativas en la vacuna sino también en otros conocimientos que pueden servir para salvar vidas. “Si no, incluso cuando tengamos la vacuna la gente puede morir mientras espera su llegada”, advirtió.

La pandemia de covid-19, que comenzó a finales de 2019 en China antes de extenderse al resto del mundo, superará en los próximos días el millón de muertos.

Según el último recuento de la AFP, el viernes a las 11:00, hora GMT, al menos 984.068 personas han muerto de covid-19 en el mundo.

Más de 32.298.410 casos de infección han sido oficialmente diagnosticados, pero se considera que el número de contagios es mucho más elevado, ya que numerosas personas no han sido contabilizadas.

En el Viejo Continente, la OMS señala que las situaciones varían de un país a otro y que el aumento de casos está en parte relacionado a una mayor vigilancia.

“Lo que es preocupante para nosotros es el aumento del número de hospitalizaciones, un aumento de la tasa de ocupación de las camas y de los servicios de cuidados intensivos”, destacó Maria Van Kerkhove, responsable de gestión de covid-19.

Una situación que podría complicarse con la llegada de la temporada de gripe, que podría saturar aún más los sistemas de salud, ya al límite.

