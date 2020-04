Algunas personas, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han expresado esperanzas a una ralentización de la propagación del virus a medida que sube la temperatura en los países del hemisferio norte suba, pero los expertos chinos dijeron el lunes que no encontraron evidencia de ello. “El virus es sensible al calor, pero cuando está expuesto a 56 grados centígrados durante 30 minutos y el clima nunca va a calentarse tanto”, dijo Wang Guiqiang, que dirige el departamento de enfermedades infecciosas de Peking University First Hospital. “Así que, a nivel mundial, incluso durante el verano, la posibilidad de que los casos disminuyan significativamente es pequeña”.