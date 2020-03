El líder checheno no conoce de términos medios. Ramzan Kadyrov cree que aquel que viole la cuarentena por el coronavirus COVID-19 merece el mayor y más drásticos de los castigos: la muerte. “Si me preguntas, cualquiera que cree este problema por sí mismo debería ser asesinado. No solo se enferma, sino que también infecta a su familia, sus hermanas, hermanos, vecinos”, dijo, según la agencia regional de noticias Caucasian Knot.