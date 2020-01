“Estoy hundido, en cuestión de unos minutos he perdido a mis seis compañeros y sólo me he librado yo”, relataba el cantante Gómez a los reporteros en la calle. Los vecinos describieron el lugar como “una ratonera”. Estimaciones apuntan que había entre 80 y 90 asistentes cuando ocurrió la tragedia: murió cerca del 50% de los presentes.