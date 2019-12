El ex policía de 51 años había llegado a pedir que arresten a Kate y Gerry McCann por dejar a Madeleine sola en el hotel de Algarve. En The Star of Madeleine (La estrella de Madeleine), su libro, afirmó que la niña había muerto y que su cuerpo había sido arrojado al mar. Pereira Cristovao había sido desplazado de la Policía en 2009, acusado de torturar a la madre y al tío de otra niña desaparecida para que hicieran una confesión falsa