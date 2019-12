Pese a que no habría violado ninguna ley, Viotti aún podría enfrentar demandas civiles por parte de familias de niños afectados. Hasta el momento, la ex maestra no ha hablado públicamente desde que estalló la noticia del escándalo. También se negó a contactarse con los investigadores, ya sea en persona o por escrito. Su abogado William Booth dijo que está recibiendo ayuda psiquiátrica, de acuerdo al DailyMail.