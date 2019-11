“Steve me trajo a McDonald’s y fue un mentor paciente que me ayudó mucho”, afirmó el nuevo consejero delegado sobre Easterbrook. “Estoy encantado de liderar esta increíble compañía. Al trabajar junto a nuestro talentoso equipo, nuestra junta, nuestros franquiciados y proveedores, me comprometo a mantener nuestra rica herencia de servir a nuestros clientes y generar valor para nuestros accionistas y otras partes interesadas. Como una de las principales marcas del mundo, McDonald’s marca la diferencia en la vida de las personas todos los días. Tenemos la responsabilidad no solo de servir excelente comida, sino de hacerla responsablemente y de enriquecer las comunidades en las que operamos. Este desafío me llena de energía y espero guiar el éxito continuo de McDonald’s”, concluyó Kempczinski.