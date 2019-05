La canción elegida por Netta para representar a Israel el año pasado, "Toy" (juguete en inglés), dialoga en clave pop con el movimiento Me Too, surgido meses antes, y propone un feminismo de masas. Con letra en inglés y unos toques de hebreo, dice cosas como "No soy tu juguete, chico estúpido, no juegues conmigo". La elección del tema, junto a la presencia escénica de Netta, lograron lo que poco antes parecía improbable: que Israel se alzara nuevamente con la medalla de Eurovisión, en un contexto en el que algunos sectores incrementan sus presiones para boicotear a Israel por la situación en Palestina.