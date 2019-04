Es que, guste o no, Abascal (43 años) es el fenómeno político del momento. No pudo participar de los dos debates que se realizaron esta semana, en la RTVE y en Atresmedia, porque la junta electoral dictaminó que no correspondía ya que carece de representación en el Parlamento. Sin embargo no dejó de estar presente; en el libro que exhibió Sánchez y en la mención que él también realizó el día anterior, dando a su ausencia una fantasmagórica figura que crece por fuera de los medios de comunicación, sostenida en las redes sociales, en grandes mitines que Vox realiza en las más grandes ciudades del país.