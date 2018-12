Pero la impericia forense jugó a favor del homicida. Un año después, cuando enfrentó un tribunal, el caso sucumbió. Las pruebas recolectadas en el lugar fueron un desastre. Los peritos no habían tomado la temperatura a los cadáveres cuando fueron identificados, lo que no pudo determinar el horario exacto en que fueron violadas y asesinadas. No tomaron pruebas de sangre. Tampoco se recogieron huellas dactilares. Ni midieron las marcas que los dedos del criminal dejaron impresas en los cuellos de Nicola y Karen.