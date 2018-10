"Las ametralladoras empezaron a rociarlo todo. Me tiré al suelo y fue el caos. Estaba boca abajo. Ya no veía nada. Había un ruido ensordecedor. Mi única obsesión era salirme del balcón. Correr hasta las escaleras. No recuerdo si corrí o me arrastré. […], Imagínese: el ruido de las ametralladoras afuera… las balas que rebotaban por todas partes… el agua que caía y caía".