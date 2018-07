"Estados Unidos está pagando demasiado", "no es justo para los contribuyentes de Estados Unidos", "algunos países no pagan lo que deberían", tuiteó Trump, para quien los miembros europeos de la Alianza y Canadá no respetan su compromiso de consagrar un 2% de su PIB nacional a la defensa. Una vez en la capital europea, reiteró: "Son morosos en lo que a mí respecta porque Estados Unidos ha tenido que pagar por ellos", en un desayuno con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.