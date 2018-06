No es ningún secreto que Irán se esfuerza actualmente por conseguir todas las cartas de triunfo posibles para utilizarlas en contextos conocidos por todos, por ejemplo mostrar que es una potencia regional que planea expandirse desde el Golfo Pérsico hacia el Medio Oriente y hasta el Norte de África. Tampoco es un secreto que estas actividades iraníes no se limitan a Marruecos, que sabía lo suficiente como para contener a Irán tempranamente, sino que también existen en Argelia y Túnez. Otro hecho que no puede ignorarse es que no hace mucho tiempo, Irán participó en actividades sectarias en Egipto y Sudán al utilizar a la Hermandad Musulmana en esos países para socavar el orden político y quebrar la seguridad interior de ambos.