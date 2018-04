La mayoría musulmana sunita siria probablemente nunca más aceptará el gobierno de la minoría religiosa alauita que conforma solo un 6 % de la población, que es la base tribal de Al Assad y que ha dominado con mano de hierro al gobierno y la política siria durante décadas. Los alauitas, junto con los chiitas leales al gobierno de Al Assad, saben que no pueden sobrevivir bajo un gobierno de dominio sunita. Los kurdos han tomado el control de algunos de sus propios enclaves. El país está efectivamente fracturado y es muy posible que no pueda reconstruirse nuevamente como se lo conoció antes de la guerra civil. En este escenario, no cabe duda de que la limpieza sectaria pueda proporcionar cierta seguridad y supervivencia para el sector de Al Assad.