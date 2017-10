"Nuestra democracia vive uno de los momentos más graves. No se trata de una disputa de competencias. No estamos siquiera ante un problema de orden público. Lo que vivimos en Cataluña, España y Europa son hechos que superan la controversia propia de las sociedades civilizadas", aseguró Mariano Rajoy ante el Congreso español. "Los gobernantes de Cataluña han utilizado su posición para perpetrar un ataque desleal y peligroso contra la Constitución", sentenció. Pero aseguró "no hay mediación posible entre la ley democrática y la desobediencia o la ilegalidad".