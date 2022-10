Presidente de la Cámara de Diputados lamentó salida de Clouthier: “no tiene una explicación sustantiva”

Santiago Creel planteó una duda en relación al T-MEC y la salida de Tatiana Clouthier de la Secretaría de Economía (Foto: Cortesía / Cámara de Diputados)

Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, consideró que la renuncia de Tatiana Clouthier, ex titular de la Secretaría de Economía (SE), “no tiene una explicación sustantiva y real”. Aunado a ello, planteó algunas interrogantes relacionadas a su quehacer político inmediato.

Este jueves 6 de octubre, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) manifestó su sobresalto en relación a la salida de Clouthier Carrillo del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues se cumplieron los 75 días que se marcan en el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) para hacer los intercambios y las investigaciones que determinan si se instaura o no un panel para resolver las diferencias y las posibles violaciones en relación a las industrias eléctrica y energética.

Declaró que esta situación es preocupante, particularmente porque México es el principal socio comercial de Estados Unidos con un intercambio anualizado a agosto del orden de los USD 70 mil millones y con un superávit a favor de México por USD 10 mil millones.

La ex secretaria se despidió durante la mañanera (Foto: Twitter / @tatclouthier)

“Todo esto no puede estar ajeno a esa renuncia. Y quisiéramos saber como ciudadanos, como diputados y diputadas por qué renunció exactamente a los 75 días. ¿Por qué renunció cuando logramos alcanzar ser el principal socio comercial de los Estados Unidos?”

Más allá de su cuestionamiento, Creel Miranda también hizo una estimación al futuro y, en una breve declaración a medios de comunicación instó a que el o la próxima titular de la SE debe de contar con las características de honorabilidad, honestidad y experiencia que tenía Clouthier.

“Quien designe el Presidente de la República tiene que ser alguien honorable, alguien honesto y alguien capaz, pero debe tener más experiencia como sus contrapartes que son los estadounidenses, canadienses, europeos y asiáticos, todos absolutamente todos, sus secretarias o secretarios de economía”

Y es que durante la transmisión de la conferencia matutina de este jueves, Tatiana Clouthier anunció su renuncia como secretaria de Economía, cargo que ocupó tras la salida de Graciela Márquez, quien ahora está a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A través de una melancólica carta, Tatiana Clouthier renunció a su cargo en el Gobierno de México (Foto: Infobae México / Jovani Pérez)

Durante su despedida, la ahora ex secretaria federal leyó una carta en la que agradeció al presidente López Obrador la oportunidad que le brindó para desempeñar un papel fundamental en el gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T) y se despidió con voz entrecortada y sin un abrazo del presidente.

Aunado a ello, cabe destacar que Manuel Clouthier, hermano de Tatiana, condenó la actitud de AMLO contra su hermana, quien recientemente manifestó una opinión diferente a la del jefe del presidente en materia de seguridad nacional y, particularmente, con la reforma a la Guardia Nacional (GN). Además, el empresario realizó una publicación en redes sociales que se podría interpretar como una indirecta al mandatario.

“Hay hijos buenos, y hay hijos de la chingada! Los ingratos son unos hijos de la chingada!!!!”, escribió en su cuenta oficial de Twitter pocas horas después de que Tatiana se despidiera de su cargo como secretaria de Economía. Por su cuenta, la despedida de Tatiana fue de índole emotivo, ya que si bien no dio una explicación detallada del motivo por el cual ya no puede aportar más a la 4T, sí utilizó metáforas deportivas para señalar que hizo lo mejor que pudo el tiempo en el que estuvo a cargo de la dependencia federal; sin embargo, trascendió en muchos medios de comunicación que, al momento de despedirse, López Obrador no le regresó el abrazo.

