Encontraron a más de 300 migrantes dentro de una caja de tráiler en Veracruz

La conductora de TV no tuvo reparos en responder a Tula Rodríguez. Para la conductora de TV, la exvedette se está haciendo la victima.

Día de Star Wars: ¿Qué es y por qué se celebra el 4 de mayo en todo el mundo?

‘May the 4th be with you’ es la frase que usan los fanáticos de la saga Star Wars en medio de estas celebraciones. Conoce la razón para festejar este día.