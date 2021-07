El intocable “Garfield”: pese a traslados en Santa Martha Acatitla no movieron a reo que presumía lujos

Dentro del penal, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, viven sujetos acusados de delitos como narcotráfico y control de cárteles de drogas, asesinatos y multihomicidios, violaciones seriales, secuestros, y crímenes de cuello blanco (Foto: Facebook/@peraltarbk)

Este martes, reportes revelaron que autoridades penitenciarias del Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, llevaron a cabo traslados en el Módulo Diamante: la zona de máxima seguridad ubicada dentro de la cárcel.

No obstante, aunque custodios enviaron a distintos penales federales a los reos “que no pueden controlar”, señaló el periodista de la nota roja Carlos Jiménez, no tocaron a Víctor Gastón Olvera Solache, mejor conocido como El Garfield o El Alfalfa.

“Él sigue aquí, a pesar de que lucía así los lujos que pagaba a los custodios” de Antonio Hazael Ruíz, Subsecretario de Sistema Penitenciario de la capital del país, afirmó Jiménez.

Algunos criminales, a pesar de ser arrestados, continúan con su carrera delictiva dentro de prisión. En imágenes reveladas en junio se puede observar la celda de lujo de Gastón Olvera Solache.

El periodista informó que desde dentro de la cárcel extorsiona a sus víctimas. Además, en las fotografías presume ropa de diseñador, como gorras de la marca alemana Philipp Plein y atuendos de la italiana Gucci.

También numerosos fajos de billetes y comida especial como pescado y camarones: privilegios a los cuales los otros reos no tienen acceso.

“De nada sirve que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) los detenga y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México los encarcele”, escribió Jiménez en su cuenta de Twitter.

En el año 2018, alrededor de 549 hombres se mantenían presos en el Módulo Diamante.

Dentro del penal, ubicado en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, viven sujetos acusados de delitos como narcotráfico y control de cárteles de drogas, asesinatos y multihomicidios, violaciones seriales, secuestros, y crímenes de cuello blanco.

Las condenas que tienen sus reos pueden ir desde los 100, 300, y hasta los 650 años. Los convictos están ahí y no con el resto de la población penitenciaria porque son clasificados como delincuentes de alta peligrosidad y que perpetraron crímenes del fuero común.

La extrema vigilancia fue evidenciada en mayo, cuando autoridades de seguridad de la capital trasladaron al presunto narcotraficante y ex líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Abigael González Valencia, al penal de Santa Martha Acatitla.

Mejor conocido como El Cuini, fue ingresado al conocido Módulo Diamante.

Cientos de cámaras de videovigilancia, junto con un comando de guardianes altamente entrenados, vigilan a los acusados durante las 24 horas de todos los días.

El 29 de junio se reportó que las autoridades capitalinas castigaron a El Garfield o El Alfalfa: después de que el pasado 16 de junio se revelaran reportes de la celda de lujo en la que vive dentro del Módulo Diamante, personal penitenciario lo movió a una habitación “de castigo”.

Sin embargo, El Garfield afirmó que está “por salir” y presume que “pronto volverá”, informó Jiménez. Recordó a sus cómplices que pagará dinero a los custodios de Antonio Hazael Ruíz para regresar a extorsionar.

Los reos están clasificados y divididos en cuatro categorías de acuerdo con su grado de amenaza y peligrosidad hacia los otros: sistema que los separa en distintas celdas y en cuatro alas dentro de la cárcel.

Para evitar en contacto entre sí, las horas de comida y las actividades al aire libre están escalonadas.

La Zona o el Módulo Diamante fue inaugurado en el año 2010 y se localiza en el área más profunda del Centro Varonil de Reinserción Social. Se requiere un acceso y pasar diversos filtros de seguridad para ingresar a ella.

Un reportaje de Vice, publicado en septiembre del 2018, narró cómo ahí todos los días empiezan de la misma manera. Siempre vestidos de azul, primero, a las 08:00 horas, es el pase de lista. A las 09:00 horas hay un desayuno y después dos horas de patio. A las 12:30 es la comida seguida de talleres y, depende del caso, terapia psiquiátrica o psicológica. A las 18:00 horas es la cena, antes de regresar a una celda individual, de dos, o tres, o hasta cinco personas.

