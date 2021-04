Morena aprobó separar de manera definitiva a Benjamín Huerta Corona por acusaciones de abuso sexual a menor

Benjamín Saúl Huerta Corona será separado de Morena (Foto: Twitter@SaulHuertaOf)

La noche de este sábado 24 de abril, los diputados del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) informaron que separarán de manera definitiva de la bancada a Benjamín Saúl Huerta Corona, señalado de presuntamente abusar sexualmente de un menor de edad.

Durante la sesión de la Cámara Baja, el legislador morenista Ignacio Mier Velazco indicó que sometería a consideración la separación de Huerta Corona mientras se le declaraba culpable, o no, de los actos señalados por al menos dos menores de edad.

“Someteré a consideración de @DiputadosMorena la separación del diputado @SaulHuertaOf en tanto su inocencia con relación a los actos que se le imputan, no sea acreditada por la Fiscalía de la Ciudad de México”, escribió en su cuenta de Twitter.

La decisión de separarlo se sometió a consideración (Foto: Twitter/NachoMierV)

Minutos más tarde, alrededor de las 21:51 horas, la cuenta de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA informó que, de manera unánime, se aprobó la consideración, por lo que en un plazo no mayor a tres días hábiles, Saúl Huerta Corona tendría que ser separado de manera definitiva de la bancada del partido guinda.

“La @CNHJ_Morena aprobó por unanimidad exhortar a @NachoMierV a que, en un plazo no mayor a 3 días hábiles, realice las gestiones necesarias para separar de manera inmediata y definitiva al diputado Benjamín Saúl Huerta Corona de la bancada de @DiputadosMorena en la @Mx_Diputados”, se lee en el tuit.

Finalmente, Mier Velazco solicitó a las autoridades correspondientes que se agilice el proceso legal con relación al caso, y reiteró la disposición de la organización política para coadyuvar en lo que se considere necesario.

Hasta este momento, Saúl Corona Huerta no se ha manifestado al respecto de esta decisión en redes sociales, pues su cuenta de Twitter ha sido eliminada, y aparece la leyenda “Esta cuenta no existe”. Asimismo, no es posible hallar su página de Facebook.

Morena dio un plazo de 3 días hábiles para cumplir con la separación definitiva (Foto: Twitter/CNHJ_Morena)

Cabe recordar que esta tarde, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó, por medio de un comunicado, que recibió otra denuncia de abuso sexual de un menor de edad contra el diputado de Morena.

De acuerdo con la información oficial, el menor informó que en 2019 sufrió una agresión sexual por parte del diputado federal, y este fue similar al que, apenas hace unos días, denunció otro menor de 15 años en un hotel de la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, en donde el diputado se hospedaba.

Posteriormente, detalló que al momento de realizar la denuncia, el menor siempre estuvo acompañado por sus familiares, además de que tuvo la asistencia legal correspondiente, también la de una psicóloga clínica y una trabajadora social del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA).

La Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales integrará la carpeta de investigación por la probable comisión de abuso sexual, en agravio de un menor de edad, contra Saúl Huerta, quien es diputado perteneciente al partido Morena.

Las redes sociales del diputado morenista se encuentran inhabilitadas (Foto: Twitter/SaulHuertaOf)

Debido a la primera acusación que se dio a conocer, el pasado 22 de abril, el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador compartió la noticia, a través de sus redes sociales, de que Huerta Corona renunció a su reelección. En este, explicó que fue el mismo presidente nacional del partido, Mario Delgado Carrillo, quien dio a conocer la información.

“El Presidente de Morena, @Mario_Delgado informó que Saúl Huerta Corona ha renunciado de forma definitiva e irrevocable a la candidatura de Diputado Federal por el Distrito 11″, tuiteó la cuenta del partido.

Por su parte, Mario Delgado simplemente se limitó a retuitear la noticia a través de su cuenta de Twitter personal. Mientras que Huerta Corona no ha publicado nada en su propia red social.

