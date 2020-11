Entre muertes y escándalos: de Candelaria Beatriz a Pío, quién es quién entre los hermanos de López Obrador

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, es el hijo primogénito de un matrimonio que engendró siete hijos; no obstante, únicamente cinco de ellos permanecen con vida.

Una serie de desencuentros y polémicas han marcado la relación entre el mandatario y sus consanguíneos, siendo el más reciente el videoescándalo en el que aparece su hermano Pío López Obrador recibiendo recursos del excoordinador nacional de Protección Civil, David León Romero, para financiar “el movimiento”.

Sobre este tema, la Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra realizando indagaciones, pues una de las premisas que ha defendido el presidente es que ningún funcionario público, incluyéndolo a él, tiene permitido incurrir en prácticas de nepotismo.

“Aunque se trate de mi hermano, que sean los ministerios públicos, los jueces los que decidan. No hay influyentismo en este gobierno, ni nepotismo, amiguismo, ninguna de esas lacras de la política”, señaló el presidente en conferencia de prensa matutina. “

Yo ya no me pertenezco, yo estoy encabezando un movimiento para transformar a México y no le voy a fallar al pueblo