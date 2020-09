“El trapo verde es muerte”: Lilly Téllez arremetió contra el aborto y el feminismo

“El trapo verde es muerte”: Lilly Téllez arremete contra el aborto (Foto: Twitter/@LillyTelle)

Lilly Téllez, senadora por el Pardito Acción Nacional (PAN), fue criticada fuertemente en redes sociales por manifestarte en contra del movimiento feminista en México, mismo que salió a tomar las calles de las principales ciudades de la república el lunes 28 de septiembre por el día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro.

La ex militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), vía Twitter, se desmarcó como mujer feminista y mejor se autodefinió como femenina.

Yo NO soy feminista. Soy libre, fuerte y femenina

Lilly Téllez @LillyTellez

En cuanto a este tuit, algunas cibernautas le recordaron que el feminismo es una lucha histórica que reivindica el papel de la mujer ante el mundo y que gracias a él, ella y millones de mexicanas tienen el derecho a votar y ser votadas, así como tener acceso a la educación y a ejercer cualquier empleo.

Comentarios como “A Lilly Tellez cómo se ve que te cuesta trabajo comprender te explicamos: por las mujeres que han luchado ganamos el derecho al voto, luego a ser votadas, luego a ser incluidas 50/50 y así llegaste a donde estás gozando de los frutos de la lucha feminista sin que te esforzaras”; “No se preocupe Senadora, el movimiento no la necesita. Pero esté segura de que ahí estaremos cuando necesite el apoyo de todas”; o “ la ignorancia es atrevida, gracias al feminismo pudiste tener acceso a la educación, a votar, a ser electa senadora, entonces, ¿prefieres perder esos derechos? en fin, la hipocresía ”, destacaron.

En otra publicación, se refirió al movimiento feminista como “trapo verde” y dijo que es sinónimo de muerte. Para justificar su argumento, la secretaria de la comisión Jurisdiccional del Senado de la República ilustró con unos dibujos que, de acuerdo con su criterio, explican claramente lo que es un aborto.

La senadora del PAN ejemplificó con unas ilustraciones lo que es para ella un aborto (Foto: Twitter / @LillyTelle)

El trapo verde es muerte

En esta nueva publicación, criticaron el pensamiento de la ex reportera de TV Azteca, pues hubo quien explicó que la imagen que utilizó para ejemplificar el aborto corresponde con un feto en etapa avanzada y remarcó que lo que se busca es la despenalización del aborto cuando el embarazo lleva un límite de 12 semanas de gestación. En otras palabras, la crítica de la senadora no correspondía con la manifestación social de las mujeres en el país.

También hubieron críticas por parte de moneros, políticos y comunicadores que señalaron el tuit como una falsedad.

La presentadora Maca Carreido aseguró que Téllez García, difunde falsedades y que lo que intenta es “decidir sobre el cuerpo de otras mujeres”. Estefanía Veloz dijo, por medio de una imagen, que “las ricas abortan, las pobres mueren”. Y el Monero Hernández publicó un cartón que publicó en la Jornada.

El ilustrador para la revista El Chamuco y el periódico La Jornada no perdió la oportunidad de participar en el debate (Foto: Twitter / @monerohernandez)

No obstante, no todo fueron críticas. En defensa de la panista, el monero Paco Calderón, quien aseguró que la defensa de la vida se debe de hacer desde que se forman las células que conforman el cigoto, no desde que el embrión desarrolla el sistema nervioso.

“En el momento en que hay vida y esa célula es la primera de un nuevo ser humano es vida humana. El debate correcto es ¿los derechos de quién tienen preferencia? ¿El de la madre a la maternidad voluntaria o el del nonato a la vida?”.

El monero Paco Calderón defendió a la senadora (Foto: Twitter / @CartonCalderon)

También comparó este cúmulo de células con un ser humano en estado vegetativo o con un anciano con demencia.

“Un anciano con demencia aguda no piensa y un comatoso en estado vegetativo no siente. Pero son seres humanos. Toda vida empieza desde la concepción y termina con la muerte. Sea una vida humana o una vida perejiliana. Eso no es invento mocho, es ciencia monda y lironda”, afirmó.

