En la sección de opinión en español, del diario estadounidense, The Washington Post, Loret de Mola señaló que el titular del ejecutivo no compró cubrebocas, guantes, goggles, camas ni ventiladores. Además, indicó que no se atendió a las recomendaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la necesidad de realizar pruebas exhaustivas de COVID-19.