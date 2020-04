“Cuando decimos ‘sana distancia’, no nos referimos a no saludar, aunque obviamente no hay que saludar de mano, pero no nos referimos a ignorar a tu amigo, a tu vecino o a tu pariente”, destacó. “Nos referimos a que tenemos que evitar es que estas gotitas (del estornudo o al hablar) nos caigan encima, particularmente en los ojos, nariz o boca”, añadió.