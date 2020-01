En otra ocasión, “El Chapo” (quien actualmente purga una sentencia a cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad de los Estados Unidos) tomó un tronco grueso y torturó a dos miembros de Los Zetas, a quienes no dejaba de azotar pese a que sus huesos estaban quebrados y ya no tenían movimiento. Los cadáveres fueron quemados para que no quedara ningún rastro.