"Un tipo de nombre JOSE MANUEL "N" me estaba grabando en los baños de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, me di cuenta y lo alcance en la rampa que da a la salida de la facultad, duramos casi cuatro horas en el Ministerio Público y al final solo levantaron acta de hechos y me hicieron verle la cara para que me pidiera disculpas".