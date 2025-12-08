Medio Ambiente

Calentamiento global: un nuevo cálculo redefine el límite de emisiones de dióxido de carbono

Un estudio de investigadores japoneses utilizó datos históricos y modelos avanzados para precisar los márgenes que permitirían evitar el aumento sostenido de la temperatura global

El presupuesto de carbono restante
El presupuesto de carbono restante es clave para fijar metas y políticas sobre cambio climático, según investigadores del NIES de Japón (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad de dióxido de carbono que la humanidad puede liberar sin superar umbrales riesgosos de aumento de temperatura global define el denominado presupuesto de carbono restante. La precisión de este cálculo resulta clave para fijar metas de reducción de este gas de efecto invernadero.

Un grupo de investigadores del National Institute for Environmental Studies (NIES) de Japón presentó un enfoque que combina datos observados y simulaciones en 20 modelos climáticos de última generación para abordar esa incertidumbre.

Los resultados del trabajo, publicados en One Earth, permiten ajustar hacia un rango más acotado las estimaciones y del presupuesto de carbono compatible con un calentamiento inferior a 2 °C, margen establecido en el Acuerdo de París.

Reducción de la incertidumbre en proyecciones climáticas futuras

Este nuevo estudio presenta una metodología avanzada para afinar las proyecciones climáticas. Su objetivo principal es acotar la incertidumbre sobre la temperatura futura y el “presupuesto de carbono” disponible para no superar los umbrales de 2 °C y 3 °C.

El destino del dióxido de
El destino del dióxido de carbono emitido incluye su absorción por bosques y suelos, procesos clave en las estimaciones del presupuesto de carbono (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ello, los autores integraron el comportamiento físico del clima con los ciclos naturales del carbono y examinaron la forma en que los océanos y la tierra absorben o liberan CO₂.

Gracias a este enfoque, el análisis filtró los modelos computacionales y validó sus resultados según su fidelidad con los datos históricos.

De forma concreta, la proyección del calentamiento medio global para finales de siglo desciende de 4,6 °C a 4,2 °C. El dato más relevante radica en la drástica reducción del rango de variabilidad posible, que pasa de un intervalo muy amplio de 2,8–6,4 °C a uno más preciso de 2,9–5,4 °C. Esta mejora elimina gran parte del “ruido” estadístico que suele complicar la interpretación de los riesgos climáticos.

Este aumento en la precisión científica impacta directamente en el cálculo del presupuesto de carbono restante desde el año 2020 para limitar el calentamiento a 2 °C. El nuevo análisis eleva la estimación central de las emisiones permitidas de 352,2 GtC a 458,9 GtC, una cifra superior a la calculada previamente por los modelos sin corregir.

Sin embargo, el aporte crucial es la fiabilidad del dato: el margen de error previo se estrecha considerablemente, hecho que otorga mayor solidez y certeza a esta nueva cifra para la planificación futura. En definitiva, el estudio prioriza los modelos con mayor coherencia frente a las temperaturas registradas y transforma datos dispersos en información de alta utilidad práctica.

Los hallazgos proporcionan a los responsables de la toma de decisiones una base robusta para el diseño de estrategias de mitigación urgentes. Así, las políticas públicas pueden fundamentarse en expectativas climáticas realistas en lugar de depender de los escenarios matemáticos más improbables o inciertos.

Cómo se combinó la simulación con la observación

El método disminuye diferencias entre
El método disminuye diferencias entre modelos y mejora el cálculo del presupuesto de carbono para prever futuras temperaturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de científicos del National Institute for Environmental Studies (NIES) de Japón utilizó 20 modelos climáticos de última generación incluidos en el Coupled Model Intercomparison Project (CMIP5 y CMIP6), esenciales para elaborar los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Los modelos analizan cómo el clima responde a la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera al considerar tanto las emisiones causadas por actividades humanas como el destino de ese carbono, que puede permanecer en la atmósfera o ser absorbido por océanos y suelos.

El estudio enfocó su análisis en escenarios hipotéticos en los que las emisiones continúan en aumento, denominados RCP8.5 y SSP5–8.5, situaciones en las que los gases de efecto invernadero son el factor principal detrás del aumento de la temperatura global. Los investigadores compararon cómo cada modelo simula la evolución de la temperatura en las últimas décadas y cómo proyecta los cambios hasta finales de este siglo, para identificar cuáles se ajustan mejor a lo que efectivamente ocurrió.

La novedad principal consiste en usar el historial real de temperaturas observadas como criterio para dar mayor peso a los modelos más exactos. De esta manera, el método permite reducir las diferencias entre los modelos al predecir el futuro del clima, en especial cuando se analiza cuánto carbono pueden captar los océanos y los suelos.

Estas diferencias son importantes porque influyen directamente en el cálculo del presupuesto de carbono restante y en las estimaciones del calentamiento global en los próximos años.

Cómo los nuevos datos redefinen las acciones y metas de mitigación

El estudio evalúa cómo el
El estudio evalúa cómo el clima responde a distintos niveles de dióxido de carbono y a la capacidad de absorción de océanos y suelos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al precisar los límites del presupuesto de carbono disponible para evitar el sobrepaso de los 2 °C, la nueva herramienta metodológica aporta un criterio confiable para quienes diseñan políticas públicas. El propio trabajo advierte en su resumen que “incluso con estimaciones más ajustadas de los presupuestos de carbono, el calentamiento global de 2 °C podría ocurrir en las próximas décadas bajo los actuales niveles de emisiones”.

La investigación concluye que la reducción en la incertidumbre refuerza tanto el valor de las proyecciones modeladas como la credibilidad de los compromisos de neutralidad de carbono, esenciales para las estrategias intergubernamentales y de adaptación regional.

El mismo artículo sostiene que “la reducción de la incertidumbre científica capacita a la sociedad para actuar con mayor confianza. Una comprensión más precisa de los riesgos y los plazos ayuda a quienes deben tomar decisiones a evitar los peligros de la postergación y avanzar hacia un futuro más seguro y sostenible”.

Estos resultados se presentan como base técnica directa para evaluaciones de impacto, planificación climática nacional y las futuras ediciones del IPCC, donde la aplicación de restricciones emergentes basadas en observaciones puede extenderse a otras dimensiones críticas del sistema terrestre.

Últimas Noticias

El regreso del jabalí: cómo la pausa por la pandemia del coronavirus multiplicó la cantidad de ejemplares

Científicos del Conicet y universidades públicas contaron a Infobae cómo registraron la explosión de la población de mamíferos en el Parque Nacional El Palmar en Argentina. Qué lecciones deja para el control de las especies invasoras

El regreso del jabalí: cómo

El impacto de la sequía en la contaminación: por qué las plantas liberan más gases cuando el clima varía bruscamente

Investigadores revelan que la velocidad con que se modifican las condiciones ambientales afecta la reacción vegetal y altera la composición atmosférica. Las claves de un avance que podría anticipar episodios críticos en regiones vulnerables

El impacto de la sequía

Cannabis terapéutico: en qué tres enfermedades hay evidencia y por qué alarma la automedicación

Científicos de la Universidad de Harvard y otras instituciones de los Estados Unidos advierten sobre el uso creciente de productos derivados del cannabis sin supervisión profesional. Alertaron que faltan estudios contundentes que avalen muchos de los beneficios atribuidos a estos compuestos

Cannabis terapéutico: en qué tres

La proteína clave que podría ayudar a conservar la fuerza en los músculos a edades avanzadas

Investigadores de Estados Unidos demostraron en ratones que restaurar la tenascina-C reactiva la reparación muscular. Cuáles son los desafíos para transformar el avance en una terapia efectiva y segura

La proteína clave que podría

Microplásticos en el mar: el factor invisible que distorsiona datos sobre el ciclo del carbono y los sedimentos

Un estudio advierte que incluso pequeñas cantidades de polímeros pueden falsear la interpretación científica de muestras marinas. Cómo estas partículas pueden alterar la datación del carbono y la comprensión del cambio climático

Microplásticos en el mar: el
