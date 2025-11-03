America Inhouse

Conducir con responsabilidad: el reto urgente para mejorar la seguridad vial en México

Escuelas y centros de evaluación avalados ofrecen programas integrales que combinan teoría y práctica, promoviendo habilidades y conocimientos para circular con responsabilidad

Guardar
La construcción de hábitos colectivos
La construcción de hábitos colectivos como respetar límites de velocidad y usar casco certificado contribuye a una ciudad más segura. (Cortesía ITALIKA)

La seguridad vial en México enfrenta un reto cada vez mayor debido al crecimiento constante del parque vehicular y la permanencia de conductas de riesgo al volante. Obtener una licencia de conducir representa mucho más que cumplir con un trámite administrativo: significa asumir la responsabilidad de proteger la vida propia y la de quienes transitan diariamente por las calles y carreteras del país.

La Organización Mundial de la Salud estima que cerca de 1.19 millones de personas pierden la vida cada año en accidentes de tránsito a nivel global, una cifra que resalta la urgencia de fortalecer la cultura vial en todos los niveles.

En el país, de acuerdo con datos oficiales, ocho de cada diez accidentes están vinculados a comportamientos inadecuados de los conductores. Este dato revela que la seguridad en las calles no depende únicamente de la infraestructura o de la existencia de normas, sino de la formación y el compromiso de quienes manejan.

¿Dónde obtener la licencia de manejo?

Las escuelas y centros de
Las escuelas y centros de evaluación certificados ofrecen programas integrales que combinan teoría y práctica para una conducción responsable. (Cortesía ITALIKA)

Contar con una licencia de manejo significa que la persona ha acreditado conocimientos y habilidades para circular con seguridad y respeto. Sin embargo, obtener este documento sin la preparación adecuada puede transformar un derecho individual en un riesgo colectivo. Por ello, surge la pregunta: ¿dónde es conveniente formarse para obtener una licencia?

La opción más segura consiste en acudir a escuelas y centros de evaluación certificados, donde los instructores cuentan con formación avalada, los vehículos están debidamente asegurados y los programas combinan teoría y práctica de manera equilibrada.

Bajo esta premisa, surgen alternativas como los centros de evaluación certificados, que extienden sus servicios más allá del trámite convencional y enfocan sus esfuerzos en la capacitación responsable. Por ejemplo, El Centro Evaluador Italika, que contribuye a fortalecer una movilidad responsable al ofrecer evaluaciones teóricas y prácticas basadas en estándares oficiales que promueven una conducción segura y consciente.

El uso de equipo de
El uso de equipo de protección y la revisión del estado de la motocicleta son claves para la seguridad de los motociclistas en México. (Cortesía ITALIKA)

Según información proporcionada por la empresa, estos procesos no solo validan los conocimientos necesarios para manejar, sino que también destacan la importancia de incorporar el uso de equipo de protección, revisar el estado de la motocicleta y ejecutar maniobras adecuadas en diferentes entornos.

Vulnerabilidad y cultura vial: el caso de los motociclistas

La seguridad vial implica un desafío aún mayor para los motociclistas, quienes conforman uno de los grupos más vulnerables en la vía pública. Cifras de la Organización Panamericana de la Salud evidencian que casi la mitad (49%) de las personas fallecidas en accidentes de tránsito son peatones, ciclistas y motociclistas. Ante este escenario, la adecuada acreditación, el uso constante de equipo de protección y un enfoque educativo específico resultan fundamentales para reducir riesgos y generar un entorno más seguro para todas las personas en la vía.

La seguridad vial en México
La seguridad vial en México enfrenta un reto urgente ante el aumento del parque vehicular y las conductas de riesgo al volante. (Cortesía ITALIKA)

Desde la visión del Centro Evaluador Italika, “Una ciudad más segura no se logra señalando errores, sino construyendo hábitos colectivos: respetar los límites de velocidad, mantener luces encendidas, usar casco certificado, ceder el paso y evitar distracciones. Cada acción responsable suma y protege”.

Temas Relacionados

Seguridad vialITALIKAmotociclismomotocicletamotociclistaaccidentes de tránsito

Últimas Noticias

Cyber Wow 2025: lo que debes saber si buscas promociones en pañales o pañitos húmedos

Precios bajos en productos para bebés y la posibilidad de participar en sorteos destacados marcarán la próxima edición del mayor evento digital de compras en Perú

Cyber Wow 2025: lo que

Liga 1 Te Apuesto 2025: ¿Cuáles fueron los fichajes más caros?

Las incorporaciones más costosas del año redefinieron las estrategias de los equipos principales, con movimientos que involucraron destacados nombres nacionales e internacionales y cuantiosas inversiones

Liga 1 Te Apuesto 2025:

“Entrenemos para ser mejores”: El deporte y la banca se unen para inspirar una sociedad más empática y respetuosa

Se trata de una iniciativa del Banco de Crédito del Perú (BCP) junto a siete atletas y paratletas peruanos, para promover valores cívicos a través del ejemplo deportivo

“Entrenemos para ser mejores”: El

Halloween 2025: restricciones, operativos y medidas de seguridad en Colombia

Autoridades anuncian restricciones de movilidad, operativos policiales y refuerzos tecnológicos para garantizar la seguridad durante uno de los puentes festivos más movidos del año

Halloween 2025: restricciones, operativos y

Cómo celebrar un cumpleaños inolvidable en los parques temáticos de Walt Disney World Resort

Celebrar un cumpleaños en un parque temático significa sumergirse en un mundo donde cada rincón está pensado para sorprender y emocionar a toda la familia

Cómo celebrar un cumpleaños inolvidable
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
SAT repartirá 500 millones de

SAT repartirá 500 millones de pesos este Buen Fin

Intento de asalto en Lambayeque terminó en tragedia: ladrón se disparó en la cabeza para evitar ser capturado por la Policía

Hombre fue asesinado a puñaladas por su hijo de 17 años durante una riña en Cartagena

El presupuesto de Bogotá para 2026 superaría los $40 billones: cuánto buscaría destinar Carlos Fernando Galán para el metro

Ciudadano venezolano fue asesinado en medio de una riña en Santander: tenía dos heridas con arma blanca

INFOBAE AMÉRICA
Persecución en Venezuela: crecen las

Persecución en Venezuela: crecen las detenciones sin información pública ordenadas por la dictadura de Nicolás Maduro

Trump amenaza con una intervención militar en Nigeria por el "asesinato de cristianos"

Incendiado un coche del portavoz parlamentario del partido ultraderechista Alternativa para Alemania

Estados Unidos solicitó a la ONU sancionar a siete embarcaciones que violaron el embargo comercial a Corea del Norte

Trump espera que la reunión con Xi lleve a "paz y éxito eternos"

ENTRETENIMIENTO

Murió Diane Ladd, leyenda de

Murió Diane Ladd, leyenda de Hollywood y madre de Laura Dern

Improvisación y autenticidad: así nació la legendaria escena de Rick Dalton en Once Upon a Time… in Hollywood

Morgan Freeman preocupa a seguidores tras su paso por el show de Jennifer Hudson: “Parece muy confundido”

Un pollo con mostaza, un auto y un codazo: así nació la enemistad entre Sylvester Stallone y Richard Gere

The Neighbourhood regresa a México en 2026: fechas, sedes y todo lo que debes saber