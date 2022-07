Las fotos del funeral del ex primer ministro de Japón Shinzo Abe en un conocido templo budista de Tokio

Las autoridades creen que el atacante decidió asesinar al ex premier después de ver el pasado septiembre un mensaje de vídeo grabado por el ex mandatario para una organización afiliada a la Iglesia de la Unificación, a la cual “odiaba” el atacanteo, según los detalles recogidos por los medios nipones

A casi dos meses del Censo, las personas que participaron del operativo aún no cobraron

“Cuando cobre, esos $6.000 no me van a alcanzar para dos pollos, como planeaba, sino para comprar media docena de facturas para desayunar”, se lamentó una censista que aún no recibió el pago