Si no eres ciudadano de la Unión Europea, se requiere un permiso de residencia y trabajo antes de ingresar al país. El trámite suele demorar entre uno y tres meses, por lo que es importante planearlo. Si cumples ciertos requisitos, puedes solicitar la residencia permanente después de tener un permiso de residencia temporal por ocho años, de acuerdo con el Servicio de Inmigración danés y el sitio web de la Agencia Danesa para la Contratación e Integración Internacional, New to Denmark.