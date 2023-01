Las lesiones de Jeremy Renner son “peores de lo que nadie sabe” y el actor “sabe que casi muere” en la nieve

El actor Jeremy Renner durante su hospitalización.

El actor Jeremy Renner, quien tuvo un grave accidente con una máquina quitanieves y se encuentra hospitalizado, sufrió lesiones “peores de lo que nadie sabe”, las cuales podrían requerir hasta dos años para curarse por completo, según un nuevo reporte sobre su estado.

Una fuente cercana al actor dijo al New York Post que su situación “es mucho peor de lo que nadie sabe”.

“Jeremy es muy consciente del hecho de que casi muere ahí fuera”, agregó.

“Se dice que el daño en el pecho de Jeremy fue tan considerable que tuvo que ser reconstruido con cirugía”, añadió otra fuente a Radar Online.

“Hasta ahora, ha tenido dos cirugías y probablemente necesitará más en las próximas semanas en su pierna”, dijo. “Los médicos tienden a espaciar las operaciones para dar tiempo a que el proceso de curación natural del cuerpo se active, y ese es el caso aquí”.

Imagen del actor utilizando un vehículo de nieve.

La alcaldesa de Reno, Hillary Schieve, dijo que la estrella de Avengers de 51 años estaba tratando de ayudar a un automóvil varado frente a su casa en la ladera de una montaña nevada el día de Año Nuevo cuando fue atropellado por su propio vehículo. El actor estaba usando un PistenBully, o snowcat, un vehículo de tracción con sistema de oruga del tamaño de un camión.

El accidente dejó a Renner en estado crítico pero estable con lesiones en el pecho y ortopédicas.

Según TMZ el actor nominado al Oscar sufría de “extrema dificultad” para respirar y sangraba abundantemente por la cabeza. El lado derecho de su pecho colapsó cuando la parte superior de su torso fue aplastada por el vehículo, según un registro del 911.

El intérprete llevó tranquilidad a sus fans con una imagen en su cuenta de Instagram en donde se encuentra visiblemente lastimado de la cara y acostado en una cama de hospital. “Gracias a todos por sus amables palabras. Estoy muy estropeado para estar escribiendo ahora, pero les mando mucho amor a todos”, expresó.

Una captura de pantalla muestra una selfie del actor Jeremy Renner en una cama de hospital, publicada en Instagram con una leyenda que dice: "Gracias a todos por sus amables palabras. Ahora estoy demasiado desordenado para escribir. Pero les envío amor a todos". en esta imagen obtenida de las redes sociales el 3 de enero de 2023. Jeremy Renner vía Instagram/a través de REUTERS

Según el sheriff del condado de Washoe, Darin Balaam, se estaba llevando a cabo una investigación debido a las “graves lesiones” que sufrió Renner, incluyendo revisiones en busca de cualquier signo de fallo mecánico. En una conferencia de prensa el martes, los investigadores señalaron que no había indicios de que alcohol o drogas estuvieran involucrados en el incidente, que estaba siendo tratado como un “trágico accidente”.

Renner interpreta a Hawkeye, un miembro del escuadrón de superhéroes Avengers en el extenso universo cinematográfico y televisivo de Marvel.

Ha sido nominado al Oscar en dos ocasiones por su interpretación y obtuvo nominaciones consecutivas por The Hurt Locker y The Town. La interpretación de Renner de un especialista en desactivación de bombas en Irak en The Hurt Locker de 2009 ayudó a convertirlo en un nombre familiar.

The Avengers en 2012 lo consolidó como parte de las grandes ambiciones narrativas de Marvel, con su personaje apareciendo en varias secuelas y obteniendo su propia serie de Disney+, Hawkeye.

