“Thor: Love and Thunder” inició su preventa en México y tendrá preestreno exclusivo

Portada de "Thor: Love and thunder" previo a su estreno en Cines el próximo 6 de julio foto: Marvel Studios

Desde él anunció de la Fase 4 por parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) uno de las cintas que ha llamado fuertemente la atención de todos los seguidores de los héroes, es sin duda alguna Thor: Love and Thunder la cual en las primeras horas del 20 de junio comenzó su preventa en todos los cines de República Mexicana.

Por otro lado, en el transcurso del 19 de junio las dos cadenas más importantes de cine anunciaron por medio de sus redes sociales que México tendrá un preestreno exclusivo en algunos cines de la República Mexicana para el 6 de julio, dos días antes de su salida internacional la cual se tiene prevista para el 8 del mismo mes.

“¡HAY PREESTRENO CINEMEX! Se el primero en ver #Thor: Amor y Trueno este 6 de julio. No olvides que tenemos la preventa en unas horas, ojo aquí”. “El sueño se hizo realidad, #ThorAmorYTrueno¡Boletos ya disponibles! Podrás comprarlos para el Estreno oficial el 7 de julio y para el súper preestreno el 6 de Julio”, anunciaron Cinemex y Cinepolis por sus redes sociales.

Tenemos una sorpresa para ti.

¡HAY PREESTRENO CINEMEX!

Se el primero en ver #Thor: Amor y Trueno este 6 de julio.

No olvides que tenemos la preventa en unas horas, 👀 ojo aquí. pic.twitter.com/3wpoi5tiVY — Cinemex (@Cinemex) June 20, 2022

Otra alternativa para ver Thor: Love and Thunder en algunos puntos de la República Mexicana es Cinedot una nueva cadena de cines la cual tiene costos más bajos que las usuales cadenas y que ha llamado fuertemente la atención de los residentes de la capital mexicana por estar a menos de un mes de abrir su primer complejo en la Ciudad de México, en Plaza Azcapotzalco.

Hasta el momento, las redes sociales se mantiene amenas tras la salida de las primeras funciones especiales, lo cual es sorpresa, ya que usualmente en las funciones especiales se reportan caídas en sus plataformas digitales como anteriormente paso en las preventas de Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Tras la derrota Asgard y los sucesos de Avengers: Endgame, Thor intenta cambiar su estilo de vida y recuperar la fuerza y la voluntad con un duro entrenamiento. Esta será la cuarta entrega en solitario del Hijo de Odín, ahora acompañado de Los Guardianes de la Galaxia que incluyen a Chris Pratt como Star-Lord, Rocket Raccoon con la voz de Bradley Cooper, Pom Klementieff, Dave Bautista, Vin Diesel y Karen Gillan regresando a sus papeles.

Primer trailer de Thor: Love and Thunder con la presentación de los nuevos personajes y un vistazo más preciso de los poderes de Mighty Thor.

También marcará el regreso de su expareja Jane Foster (Natalie Portman) quien no participa del MCU desde el 2013, su inseparable amiga y actual reina de Asgard, Valquiria (Tessa Thompson) y la esperada incursión de Christian Bale al Universo Cinematográfico de Marvel encarnando a uno de los más grandes villanos de los cómics, Gorr, el Carnicero de Dioses.

Según la sinopsis, “la película encuentra a Thor (Chris Hemsworth) en un viaje diferente a todo lo que ha enfrentado: una búsqueda de la paz interior. Pero su retiro es interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gorr, el carnicero de Dioses, que busca la extinción de los mismos. Para combatir la amenaza, Thor pide la ayuda a la Reina Valkyrie, Korg y su exnovia Jane Foster, quien, para sorpresa de Thor, empuña inexplicablemente su martillo mágico, Mjolnir, como Mighty Thor. Juntos, se embarcan en una angustiosa aventura cósmica para descubrir el misterio de la venganza del Dios Carnicero y detenerlo antes de que sea demasiado tarde”.

“Thor: Love and Thunder” inició su preventa en México y tendrá preestreno exclusivo para el 6 de julio; dos días antes de su apertura mundial Foto: Marvel Studios

“Los Dioses solo se preocupan de una cosa, de ellos mismos. Así que aquí hago mi promesa: todos los Dioses deben morir”, dice Gorr en su secuencia de presentación. Sin dudas, se plantea como un duro villano luego de haber enfrentado a Hela (Cate Blanchett) en la anterior película, Thor: Ragnarok.

SEGUIR LEYENDO: