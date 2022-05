Del amor al odio: cuando Nodal le llevaba serenata a su suegra

Hace tan sólo unos meses Belinda Schüll y Nodal aparentaban tener una buena relación suegra-yerno (Fotos: Instagram / @schull.belinda)

Christian Nodal se hizo tendencia ya que filtró una conversación con Belinda y evidenció la mala relación que mantiene con la mamá de su exnovia, sin embargo, no siempre fue así, pues meses antes de que el romance llegara a su fin, el sonorense demostró el cariño que guardaba por Schüll llevándole una serenata.

La nueva controversia que envuelve a Nodal y a la intérprete de Luz sin gravedad comenzó hace unos días, cuando Belinda Schüll habría apoyado y escrito algunos mensajes en contra de su exyerno, algo que habría destapado la furia del mariacheño, quien la acusó de estar sólo “cosechando los frutos de su hija”.

Esta situación evidenció que actualmente no tienen una buena relación, pero en su momento, cuando el amor entre Nodeli estaba en su mejor punto y eran la pareja más querida del público, el intérprete de Botella tras Botella no ocultaba cuánto quería a su suegra, a quien en octubre de 2021 le llevó serenata en su cumpleaños.

El cantante interpretó varias canciones para la mamá de Belinda.

El año pasado, durante la fiesta e cumpleaños de Belinda Schüll, Christian llegó de sorpresa, acompañado de un grupo de mariachis que le cantaron Las Mañanitas a la mamá de Beli.

Schüll, ni su hija o Nodal, compartieron a través de sus respectivas cuentas de Instagram este emotivo momento, sino que fue una amiga de la familia. En las imágenes que circularon inmediatamente por redes sociales se ve que, mientras el sonorense estaba cantando al ritmo de los músicos, Belinda, su mamá y papá bailaban felizmente.

Los halagos no se quedaron atrás, pues Christian cantó Albur de amor, canción que impresionó a la mamá de la cantante que veía con gran ternura a su yerno, mientras se tocaba el pecho emocionada.

En otras ocasiones Belinda Schüll compartió que apoyaba a la pareja, pues aplaudió el noviazgo de su hija con el sonorense y los felicitaba en redes sociales cuando ellos compartían imágenes de su felicidad, pero la buena relación habría terminado poco antes de que anunciaran que el romance llegó a su fin.

Surgieron varios rumores de que el truene de los cantantes habría sido por roces con la mamá de Beli, aunque nunca se comprobó la veracidad de esta información.

Fue hasta hace unos días que Schüll apoyó en redes sociales un comentario en el que un internauta opinó que “Beli es lo máximo please que ya no vuelva con el naco de Nodal”, pues la exsuegra del intérprete de Adiós amor comentó con varios emojis de aplausos a este mensaje.

Esta reacción habría sido la que desencadenó el nuevo escándalo (Foto: captura de pantalla/Instagram @schull.belinda)

Luego, en una publicación en Instagram escribió: “El mundo esta lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”, lo causó conmoción entre los fans de ambos cantantes al saber que posiblemente era una indirecta para Christian.

La publicación y el comentario de la mamá de Belinda en sus redes habría llamado hasta la atención del mariacheño, quien no se quedó callado y se defendió, lo que avivó la controversia.

A través de su cuenta de Twitter, Nodal envió un fuerte mensaje a la madre de su exprometida. En su mensaje expuso detalles del porqué el compromiso llegó a su fin de forma tan abrupta y señaló a la señora como una posible causante.

Nodal arremetió contra Schüll a través de una serie de tuits en donde señalaba que ya llevaba tiempo soportando comentarios en su contra (Foto: Captura de pantalla/Tw @elnodal)

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabo todo”, escribió el cantante.

Aunado a ello, publicó una captura de pantalla de una conversación en la que supuestamente la intérprete de Bella traición le pedía dinero a su entonces novio para arreglarse los dientes.

