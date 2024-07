Andrés Cepeda, Pipe Bueno, Piso 21 y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Pipe Bueno estrenó su primer sencillo tras la firma con Warner Music Latina - crédito @pipebueno/Instagram

La actividad musical en julio sigue su curso en Colombia, marcada principalmente por las cuatro históricas presentaciones de Karol G en el estadio Santiago Bernabéu, con las que dio cierre al Mañana será bonito Tour. Mientras la expectativa por el próximo álbum de J Balvin continúa, Pipe Bueno anunció su firma con Warner Music Latina, con lo que su objetivo de internacionalizar su carrera es una realidad.

Mientras los anuncios de conciertos continúan en el país, igualmente lo hacen los estrenos. Durante la semana destacó especialmente la producción independiente, así como algunos artistas consagrados en géneros tan distintos como el urbano, el rock, el pop o la fusión. En la mayoría de ellos hay un punto en común, y es el recurrir a colaboraciones con artistas amigos.

De este modo, Infobae Colombia hace un repaso por algunos de los estrenos más notables en los últimos siete días.

Nicolás y los Fumadores se juntó con los ecuatorianos Lolabúm en “Ciudad Cenicero”

“Un rocksito suave qué habla de amor y de WhatsApp. Dos temas que nos han unido en esta bella amistad”. Así describe Nicolás y los Fumadores esta colaboración en la que se pone en común el aura suave y reflexiva que caracteriza tanto a los bogotanos como al proyecto encabezado por el ecuatoriano Pedro Bonfim. El manejo de las guitarras y la forma en que se juntan las voces hace que la distinción entre el sonido lo-fi y un bolero sea difusa.

Monsieur Periné y Bejuco se juntaron por una buena causa en “Jardín del paraíso”

Reunidos por WWF Colombia, organización que trabaja por la conservación de los ecosistemas de la mano de las comunidades, Monsieur Periné y la agrupación tumaqueña Bejuco estrenaron una canción que rinde tributo desde la música a la riqueza natural del Pacífico colombiano. El tema servirá como ambientación de la COP16, la cumbre mundial para la protección de la biodiversidad que se realizará en Cali del 21 de octubre al 1 de noviembre.

Compuesta por Catalina García, vocalista de Monsieur Periné, junto a Julio Reyes y Bejuco, se grabó luego de una jornada de piangüeo, práctica declarada Patrimonio de la Unesco, en la que acompañaron a las mujeres de la comunidad de Bajito de Vaquería en Tumaco (Nariño) y escucharon sus historias de vida. “Es una canción que escribí tratando de sacar lo más honesto y lo que más me conmueve de mi relación con ese paisaje que llevo adentro, ese paisaje de río, de mar, de manglar, de valle… y también para despertar en cada persona que la escuche esa semillita de nostalgia y reconocimiento por nuestra identidad”, señaló Catalina García de Monsieur Periné en comunicado de prensa.

El videoclip grabado entre Tumaco y Bogotá es una explosión de color y biodiversidad que celebra los manglares y el Pacífico colombiano.

Apolo 7 y Don Tetto se unen para presentar “Me Gusta Como Sufres”

Mezclando el instinto neo punk de ambas agrupaciones, Apolo 7 sumó a Don Tetto para esta canción, que formará parte de su próximo álbum Irónicamente Romántico. La voz de Diego Pulecio, el cantante de la agrupación bogotana que meses atrás llenó el Movistar Arena, engancha de inmediato mientras las guitarras dejan ver ese gusto de ambas bandas por sumar ideas del pop y los ritmos latinos.

La letra tomó inspiración de las relaciones tóxicas y narra la historia de un hombre que contempla las consecuencias de las acciones de su expareja. “Refleja una mezcla de resentimiento y satisfacción, destacando la determinación de dejar atrás una relación dañina y celebrar la nueva libertad”, contó la banda zipaquireña en comunicado de prensa.

Andrés Cepeda es el invitado de Gian Marco en “Solitos”

Dos de las figuras más importantes del pop latino se juntaron en esta canción que celebra en su letra la atracción de dos personas que estando a solas se provocan en una mezcla de idilio y demanda. “Eres la poesía que andaba buscando en el tiempo, ¿Qué me vas a hacer?, ¿qué me vas a hacer?, ¿qué me vas a hacer?”, reza la letra.

El videoclip se grabó en Bogotá y hace las veces de complemento a lo expresado en esta colaboración de dos de los cantautores más destacados de las últimas dos décadas.

Duplat se juntó con Juan Pablo Vega en “Mosaico Pirata”

Duplat sigue tomando fuerza como uno de los cantautores más destacados a nivel nacional, y con su cuarto sencillo Mosaico Pirata da una prueba de ello uniendo fuerzas con su amigo Juan Pablo Vega.

La composición da nombre a su próximo álbum de estudio, y trae consigo una historia cargada de memorias y anécdotas de la niñez del artista con su familia, grabando canciones de distintos artistas en CD que bautizó como Mosaico Pirata. Estos discos, que incluían música de artistas como Luis Miguel, Michael Jackson, Elton John o Fito Páez, sentaron las bases del sonido que caracteriza este nuevo larga duración.

La fusión tropical de CERO39 vuelve a la carga con su álbum ‘R-A-B-I-A’

El productor Mauricio Álvarez publicó el quinto trabajo de su proyecto CERO39, titulado como R-A-B-I-A. Compuesto por diez canciones, marca su regreso a Bogotá luego de algunos años viviendo en el Caribe colombiano durante la pandemia de covid-19. Mientras el factor bailable de los trabajos anteriores se mantiene (pese a ser más minimalista), el sentimiento que sobrevuela la producción es lo que el propio artista define como la “post rabia”.

“Allí está el alma de este trabajo, porque tema tras tema es un viaje a través de lo que significa explotar, armar el berrinche, ser ridículos, ver a los otros y reconocer el origen de esta post rabia, viéndola mutar, sin saber dónde empieza y dónde acaba,” indicó Mauricio en comunicado de prensa.

Pipe Bueno celebra su firma con Warner Music con su nuevo sencillo “Una Pregunta”

Tras anunciar su firma con el sello multinacional, el artista de música popular colombiana juntó fuerzas con Gerardo Coronel “El Jerry” en su nuevo sencillo Una Pregunta, cargado de sentimiento y fuerza, y en el que ambos artistas narran una historia de amor y desencuentros, con altibajos de una relación llena de promesas incumplidas.

Dirigido por Julián Grajales, el videoclip muestra al dúo interpretando el tema a viva voz mientras viajan en un camión hasta llegar a una escena en la que ambos arrojaron al fuego los recuerdos de ese amor, como una forma de dejar atrás el pasado a pesar del dolor. De acuerdo con Warner, la canción formará parte de su próximo álbum, en el que abundarán las colaboraciones con artistas de la música mexicana.

Piso 21 se junta con Ozuna en “Fichaje Del Año”

Luego de años tanteando por una colaboración, Piso 21 y Ozuna finalmente se unieron en el estudio para dar forma a Fichaje Del Año, que aborda cómo se admira a una mujer que tiene una pareja que no la merece y no le da la prioridad que ella merece, algo que no pasaría si estuvieran juntos.

Este es su segundo y último sencillo previo al estreno de su próximo álbum de estudio 2.1, que está programado para lanzarse durante el segundo semestre de 2024.